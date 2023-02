France-Ecosse: la compo des Bleus, avec un seul changement par rapport à l'Irlande

Fabien Galthié et le staff du XV de France ont dévoilé ce vendredi le nom des titulaires et des finisseurs pour la troisième journée du Tournoi des VI Nations contre l’Ecosse (dimanche, 16h). Le sélectionneur a procédé à un seul changement suite à la défaite en Irlande avec le retour de Mohamed Haouas pour compenser la suspension de Uini Atonio.

Un retour hautement symbolique pour lui. Uini Atonio suspendu pour un plaquage dangereux lors de la défaite en Irlande (32-19), Mohamed Haouas le remplacera dans le quinze de départ des Bleus ce dimanche contre l’Ecosse. La titularisation du pilier montpelliérain constitue le seul changement, forcé, dans le groupe de Fabien Galthié et des Bleus pour cette troisième journée du Tournoi des VI Nations.

Un match où le solide joueur du MHR doit une revanche au XV de France. Il y a trois ans, Mohamed Haouas avait asséné un coup de poing à un adversaire avant d’être logiquement exclu lors de la défaite des Bleus en Ecosse. En 2021, pour sa dernière titularisation en sélection, l’avant héraultais n’avait pu empêcher la courte défaite des siens (23-27) au Stade de France. Dimanche contre le XV du Chardon, Mohamed Haouas aura à cœur de prendre sa revanche et de concasser le pack écossais.

Galthié vote la confiance aux cadres

Malgré la défaite concédée en Irlande lors de la dernière journée, Fabien Galthié a choisi de faire confiance aux mêmes cadres contre l’Ecosse. Sans surprise la charnière Ntamack-Dupont reste inchangée et le jeune Ethan Dumortier va enchaîner un troisième match consécutif en sélection sur son aile.

Jonathan Danty, trop juste pour jouer, est rentré à La Rochelle pour le week-end de Top 14 et la paire de centres Fickou-Moefana va avoir une nouvelle chance de briller. Pas de changement non plus parmi les finisseurs où le staff tricolore a encore opté pour six avants et deux arrières sur le banc.

La compo du XV de France contre l’Ecosse:

Titulaires: Ramos - Penaud, Fickou, Moefana, Dumortier - (o) Ntamack, (m) Dupont (cap) - Ollivon, Alldritt, Jelonch - Willemse, Flament - Haouas, Marchand, Baille.

Remplaçants: Barlot, Wardi, Falatea, Cros, Taofifenua, Macalou, Couilloud, Jalibert.