France-Ecosse: trois changements dans le groupe des Bleus

Le staff du XV de France a procédé ce mercredi à trois changements parmi les joueurs appelés à préparer la réception de l'Ecosse (dimanche 28 février) pour la troisième journée du Tournoi des VI Nations.

Après ses victoires en Italie (50-10) et en Irlande (15-13), le XV de France est parfaitement lancé dans le Tournoi des VI Nations. Le Grand Chelem est possible et c’est sûre de ses forces que l’équipe de France accueillera l’Ecosse le dimanche 28 février (16h) pour le compte de la troisième journée.

Avec Gros, Rebbadj et Bamba

Pour préparer ce match face aux partenaires de Stuart Hogg, qui comptent cinq points, le staff tricolore a décidé d’effectuer trois ajustements parmi une liste de 31 joueurs convoqués à partir du 21 février. Le pilier gauche Hassane Kolingar (3 sélections, Racing 92), le deuxième ligne ou troisième ligne Baptiste Pesenti (2 sélections, Section Paloise) et le pilier Dorian Aldegheri (8 sélection, Stade Toulousain) sont libérés et mis à la disposition de leur club.

Le pilier gauche Jean-Baptiste Gros (5 sélections, RC Toulon), le deuxième ou troisième ligne Swan Rebbadj (1 sélection, RC Toulon) et le pilier droit Demba Bamba (14 sélections, LOU Rugby) sont sélectionnés pour intégrer le groupe de Fabien Galthié. Le sélectionneur du XV de France a été diagnostiqué positif au coronavirus mardi. "Chers amis, merci pour vos messages. Je vais très bien. Nous nous adaptons et préparons la prochaine échéance, France-Ecosse au Stade de France. A très vite", a-t-il toutefois rassuré sur son compte Twitter.