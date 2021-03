France-Galles: l'essai splendide de Dupont sur une inspiration de Dulin

Toujours étincelant, Antoine Dupont a signé le deuxième essai du XV de France ce samedi, lors du choc de la ciquième journée du Tournoi des VI Nations contre le pays de Galles. Avec un petit ballon par dessus de Brice Dulin.

Ultra rapide et presque poétique. C'est sur une belle inspiration de Brice Dulin que le XV de France est allé inscrire son deuxième essai ce samedi face au pays de Galles, dans le choc de la cinquième journée du Tournoi des VI Nations. Un petit ballon par dessus après une récupération sur un dégagement gallois a permis de lancer Matthieu Jalibert.

Des failles en défense

A toute vitesse, le numéro 10 tricolore n'a plus qu'à servir à sa droite un Antoine Dupont lancé, qui n'avait plus qu'à esquiver un seul adversaire pour aller aplatir entre les perches (14e minute). Le deuxième essai français, le premier ayant été inscrit sept minutes plus tôt par Taofifenua. Jalibert transformant à chaque fois.

De l'inspiration offensivement mais des largesses défensives. Après chacun de ses deux essais, l'équipe de France a craqué rapidement pour en concédé un: Biggar à la 12e minute puis Navidi à la 19e. Un début de match totalement fou, sous haute tension, puisque le résultat de la rencontre pourrait déterminer le vainqueur du Tournoi des VI Nations.