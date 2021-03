France-Galles: 'Une émotion très forte", Jelonch revient sur la délivrance des Bleus

Le XV de France a arraché la victoire ce samedi face au pays de Galles en toute fin de match, renversant les Gallois dans les trois dernières minutes de la partie (32-30). La France peut encore croire à la victoire finale après avoir vécu cette belle soirée lors du Tournoi des VI Nations. En conférence de presse, Anthony Jelonch était sur un nuage.

Une fin de match renversante pour s'accrocher à l'espoir de décrocher le Tournoi des VI Nations. Ce samedi soir au Stade de France, le XV de France est venu à bout du pays de Galles au terme de la dernière seconde de la partie (32-30).

Un succès également dû au banc des Bleus, à l'image d'Anthony Jelonch, entré en jeu à la 51e minute pour remplacer Dylan Cretin au poste de troisième-ligne. "C'était une émotion très forte. Quand on voit quelqu'un aplatir mais on ne sait pas qui c'est, puis on voit que Brice (Dulin) se relève et l'arbitre accorde l'essai, là c'est la délivrance et on se saute tous dans les bras, a confié Jelonch en conférence de presse. On a un groupe qui est super, on s'aime tous et on a passé un très bon moment dans les vestiaires."

"Ça peut être encore plus beau la semaine prochaine"

Le XV de France a désormais son destin entre les mains, et peut encore mathématiquement remporter les VI Nations en cas de succès vendredi prochain face à l'Ecosse, dans un match reprogrammé en raison du contexte sanitaire.

"Mais il va falloir qu'on se dise que ça peut être encore plus beau la semaine prochaine. A cinq minutes de la fin, on perdait de 10 points donc c'était dur mais on a été chercher ça avec les tripes, a expliqué Jelonch, après cette victoire au forceps face au pays de Galles. Tous les remplaçants ont fait une entrée de dingue et il va falloir continuer."

En plus d'une victoire face à l'Ecosse, l'équipe dirigée par Fabien Galthié devra aussi obtenir le bonus offensif et gagner avec une marge d'au moins 21 points pour être sacrée.

"Ce sera dur parce que l'Ecosse a fait un gros tournoi, Il va falloir qu'on mette les bouchées doubles et aller chercher un truc grand, s'est déjà projeté Jelonch, bien conscient néanmoins qu'il reste un match difficile. L'exploit n'arrive pas comme ça, il va falloir regarder les failles de l'Ecosse et les exploiter au maximum."