France-Galles: Galthié réclame de la "clémence" après le carton rouge de Willemse

C'est sans Paul Willemse que le XV de France a validé sa victoire folle contre le pays de Galles ce samedi, pour son avant-dernier match du Tournoi des VI Nations. Le Montpelliérain a écopé d'un carton rouge pour une sorte de fourchette sur Wyn Jones. Fabien Galthié réclame de la clémence.

Une seule ombre au tableau du XV de France samedi soir, après cette victoire totalement folle face au pays de Galles (32-30) lors du choc de la cinquième journée du Tournoi des VI Nations: le carton rouge de Paul Willemse à la 68e minute. Ce qui pourrait valoir une grosse sanction au Montpelliérain, coupable d'avoir mis une main au visage (et dans les yeux) de Wyn Jones.

"Vous voyez bien la manière dont le Gallois joue la scène"

"Je pense qu'il ne mérite pas une lourde sanction, avance Fabien Galthié en conférence de presse. Je pense qu'il mérite de la clémence. Quand on regarde les images en long, en large et en travers, pour moi, il n'y a pas de contact, ou le contact est minime et surtout pas volontaire."

"Vous voyez bien la manière dont le Gallois - dans une équipe spécialisée dans le carton rouge adverse - joue la scène... le body language du Gallois, ajoute le sélectionneur. J'espère que le corps arbitral va juger que cette sanction n'est pas nécessaire pour Paul Willemse. Je ne vois pas à quel moment, dans le jeu, il mérite d'être sanctionné de la sorte." Ce sera sans lui que la France tentera, vendredi contre l'Ecosse, de remporter le Tournoi.

Concernant les blessés, peu d'inquiétudes. Malgré une sortie sur protocole commotion pour Matthieu Jalibert après un choc au visage et une légère entorse du genou pour Romain Taofifenua, le staff tricolore a assuré que "les joueurs vont bien".