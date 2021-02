Le sport face au coronavirus en direct: Laporte veut "savoir si quelqu'un a fauté" à propos du cluster chez les Bleus

Bernard Laporte sur France Info: "Jusqu'à hier ça allait. Il n'y a pas de cas grave. On est soulagé (que le match ait lieu). On est ravi que ça puisse se jouer. Cela permettra à d'autres joueurs de s'exprimer. C'est toujours difficile de savoir l'origine. Je voudrais savoir si quelqu'un a fauté. Il y a un protocole qui est très strict. A partir du moment où le président de la République est contaminé, cela montre bien que le virus est difficile à maitriser... Pas de faute ? Je ne l'espère pas. A ma connaissance il n'y en a pas. Le premier qui mènera une enquête et qui veut savoir la vérité c'est bien moi."