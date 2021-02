VI Nations: France-Ecosse officiellement maintenu

Le Comité des VI Nations, rassuré par les nouveaux tests négatifs au sein du XV de France, a fait savoir que le match était officiellement maintenu ce dimanche (16h).



C’est désormais une acté et officiel: le match entre la France et l’Ecosse est bel et maintenu à dimanche (16h). Le Comité des VI Nations l’a confirmé dans un communiqué: "Suite à une réunion du groupe de surveillance des tests des Six Nations (TOG) ce matin pour examiner les derniers résultats des tests de l’équipe de France, les Six Nations confirment leur intention d’organiser le match France-Ecosse, comme prévu initialement, dimanche prochain. Nous continuons de suivre la situation de très près et sommes en contact régulier avec les deux Fédérations."



A moins d’une nouvelle épidémie de Covid-19 dans les rangs français, cette rencontre de la 3eme journée du Tournoi des VI Nations ne sera pas donc reportée à une date ultérieure. Les nouveaux tests négatifs passés par les joueurs et le staff, encore opérationnel, à Marcoussis ont rassuré les organisateurs de la compétition. Depuis la semaine passée, onze joueurs mais aussi de plusieurs membres du staff dont Fabien Galthié, avaient été officiellement été testés positifs.