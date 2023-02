Tournoi des VI Nations: ce qu’il faut retenir de la compo du XV de France pour affronter l’Irlande

Le sélectionneur Fabien Galthié a dévoilé ce jeudi midi la composition du XV de France qui défiera l’Irlande, samedi (15h15), pour le deuxième match du Tournoi des VI Nations 2023. Malgré la victoire laborieuse des Bleus (24-29) contre l’Italie le week-end dernier, les titulaires seront les mêmes à Dublin.

"Il n'y a pas de surprise" reconnaît de lui-même Fabien Galthié. L’opposition à allure modérée des Bleus mercredi, toujours à Rome face à une équipe de la police locale aurait pu laisser planer un doute: Sekou Macalou portait la chasuble des titulaires avec le numéro 6, tandis qu’Anthony Jelonch effectuait un travail physique à part. Une simple précaution pour le troisième ligne toulousain: "Il y a toujours des joueurs qui ont besoin de plus de temps pour récupérer" avance le sélectionneur, pour expliquer le ménagement de celui qui a effectué 20 placages au Stadio Olimpico dimanche dernier.

Jelonch débutera bien samedi (15h15) à l’Aviva Stadium aux côtés de Grégory Alldritt et Charles Ollivon, même si le troisième ligne du RC Toulonnais a déçu contre les Azzurri avec quatre fautes à son actif, un essai de pénalité concédé et un carton jaune. Mais Galthié n’est pas du genre à tout changer après un match-sans, ni à se priver de celui qui a été son capitaine au début de son mandat

De la continuité également pour le reste de l’équipe. Le jeune ailier du LOU Ethan Dumortier, marqueur d’essai à Rome pour ses débuts en Bleu, connaîtra sa deuxième sélection dans l’Enfer de Dublin. Thomas Ramos est confirmé à l’arrière, une nouvelle fois Melvyn Jaminet ne sera pas sur la feuille de match à l’Aviva Stadium. Un maintien de la même composition de départ que Fabien Galthié justifie en plusieurs points: "La performance d'abord, puisque l'objectif a été atteint par une victoire avec le bonus offensif ; la cohérence puisque c'est la composition avec laquelle on a travaillé pendant nos 15 jours d'entraînement, et à notre niveau nous avons peu de temps ; et puis la confiance que nous avons dans ce groupe de joueurs."

Les seuls changements concernent les finishers

Finalement, les seuls changements concernent les remplaçants, ou "finishers" selon le lexique Galthié. Présent dans les 23 dimanche dernier, Thomas Lavault n’était pas entré en jeu. Le deuxième ligne rochelais fait partie des six joueurs libérés par le staff tricolore mercredi soir pour retourner dans leurs clubs. François Cros, qui a rejoint les Bleus à Rome en début de semaine, en profite pour faire son apparition sur la feuille de match et débutera sur le banc à Dublin. Le Toulousain n’a plus été titulaire en Bleu depuis mars 2022. Cadre de l’effectif auteur du Grand Chelem l’an passé, le troisième ligne a été victime en juin d’une blessure au genou gauche, puis d’une rechute en septembre. Cros n’a disputé que quatre matchs, pour 88 minutes jouées seulement cette saison en club. "François est un joueur qui a une grande connaissance de l'équipe, une grande importance dans notre groupe, et il nous donne des options pour être dans le match quoiqu'il arrive jusqu'à la fin", selon le sélectionneur.

Le demi de mêlée du LOU Baptiste Couilloud sera également sur le banc samedi, au détriment du jeune Nolann Le Garrec qui n'était pas entré en jeu contre l'Italie pour honorer une première sélection. Question d'expérience là aussi, pour ce match que Galthié a qualifié de premier "pic", une finale avant l'heure face à la première nation mondiale que les Bleus peuvent détrôner samedi.

La composition du XV de France face à l'Irlande:

Ramos - Penaud, Fickou, Moefana, Dumortier - (o) Ntamack, (m) Dupont (cap) - Ollivon, Alldritt, Jelonch - Willemse, Flament - Atonio, Marchand, Baille