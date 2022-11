XV de France: adversaire différent, météo capricieuse... "On est capables de s’adapter", assure Ollivon avant le Japon

Avec la suspension d’Antoine Dupont, Charles Ollivon va retrouver demain face au Japon son rôle de capitaine, pour sa 27e sélection. Après avoir battu les champions du monde sud-africains, les Bleus veulent bien finir le travail face au Japon, en évitant tout relâchement.

Quelle est l'importance de ce dernier match ?

On a beaucoup parlé de phases finales de compétition mondiale cette semaine, on a beaucoup joué dans la tête sur le fait d’enchaîner un quart, une demie et une finale de Coupe du monde. On veut tous monter le niveau. Nous sommes tous très fiers d’avoir battu l’Australie et l’Afrique du Sud, mais on doit monter tous les jours la motivation. Et elle est toute trouvée : gagner les matchs et aller vers notre objectif

Les Français se méfient du Japon ?

On a eu des points d’attention. Cet été, ils nous ont posé des problèmes sur le jeu courant. Nous avons eu beaucoup de pertes de balle dues à la qualité des joueurs japonais. On a mis beaucoup d’application cette semaine, bien analysé tout ça. On a vu, avec ceux qui étaient au Japon mais aussi ceux qui n’y étaient pas, que les Japonais mettaient beaucoup d’énergie, beaucoup de vitesse. Ils travaillent dans le système et sont collectifs. Voilà pourquoi c’est une belle équipe.

Qu'est ce que ça fait de retrouver le rôle de capitaine du XV de France ?

Il y a eu beaucoup de travail pour revenir (de sa rupture des ligaments croisés d’un genou, NDLR). Porter le brassard de capitaine, c’est un grand honneur. En tant que joueur ou capitaine, je vais me donner à deux cent pour cent. Mais il y a aussi beaucoup de grands leaders dans cette équipe. Ça nous permet de rester concentrés sur notre objectif commun qui est le Mondial 2023

Après Marseille, vous voici à Toulouse...

C’est vrai que c’est un plaisir. C’est ce qui ressort du groupe. Tout le monde est enchanté. Après Marseille, on arrive à Toulouse qui est une ville de rugby, avec de fervents supporters. C’est un plaisir de venir à Toulouse. J’y étais en 2016 (victoire du XV de France face aux Samoas 52 à 8, ndlr), on s’était régalés. Vrai plaisir et joie de venir là. C’est une ville passion, qui est très "rugby".

La météo pluvieuse sur Toulouse, votre jeu sera-t-il adapté ?

Pour le match, ce n’est pas encore sûr qu’il fasse mauvais, on n’a pas trop de certitudes sur la météo. On a un plan de jeu, mais ce n’est pas fixe. On a travaillé certaines éventualités. On des joueurs pour pouvoir conserver le ballon qu’il soit glissant ou pas. Le collectif est capable de faire face à ça, avec une stratégie capable de s’ouvrir ou de se fermer le jeu selon les scenarios du match, le score. On va poser notre jeu mais on est capables de s’adapter.