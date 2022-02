Tournoi des VI Nations: l'Ecosse compte plusieurs blessés avant la France

A six jours du match contre la France pour la 3e journée du Tournoi des VI Nations, samedi (15h15), la Fédération écossaise a officialisé les forfaits de Rory Sutherland et Jonny Gray.

L'Écosse devra se passer de son pilier Rory Sutherland et son deuxième ligne Jonny Gray, blessés, pour affronter la France, samedi (15h15), pour la 3e journée du Tournoi des VI Nations, a annoncé la fédération lundi. Sutherland a été touché aux côtes lors de la défaite contre le pays de Galles (20-17), alors que Gray est blessé à une cheville.



Deux autres avants, le pilier Javan Sebastian et le deuxième ligne Scott Cummings, ainsi que le trois-quart centre Cam Redpath ont également quitté le groupe sur blessure.

Le match de la dernière chance

Le sélectionneur écossais, Greg Townsend a convoqué, pour les remplacer, Kiran McDonald, James Lang, Ollie Smith, Oli Kebble, Simon Berghan et Marshall Sykes pour affronter l'un des favoris pour la victoire finale. "C'est une très belle opportunité pour les nouveaux joueurs de faire bonne impression et de gagner leur place dans le groupe qui disputera le match", a commenté le coach.



Townsend pourra se réjouir de récupérer son troisième ligne Josh Bayliss, forfait lors des deux premières journées, en raison d'une commotion, mais qui a rejoué et marqué un essai avec Bath ce week-end. Après deux journées, la France est déjà la dernière équipe en lice pour un Grand Chelem qui lui échappe depuis 2010.



Pour l'Ecosse, ce sera déjà un match de la dernière chance si elle veut remporter un premier Tournoi depuis 1999, juste avant que l'Italie ne se joigne à la compétition comme 6e nation. Donnée comme un outsider crédible pour la victoire finale, les espoirs écossais ont été douchés à Cardiff, après une victoire serrée contre l'Angleterre lors de la première journée.