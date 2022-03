Tournoi des VI Nations: le classement final après le Grand Chelem des Bleus

Le XV de France a décroché le dixième Grand Chelem de son histoire en dominant l'Angleterre (25-13), qui finit à la troisième place du Tournoi des VI Nations.

L’équipe de France de rugby au firmament. Pour la première fois depuis 2010, année de sa précédente victoire dans le Tournoi des VI Nations, l’équipe de France a réalisé le Grand Chelem pour la dixième fois de son histoire en dominant l’Angleterre (25-13). Derrière le XV de France, l’Irlande a tout fait pour l’emporter en prenant le meilleur sur de vaillants écossais à domicile (26-5).

Une édition à oublier pour les Gallois

Porté par les chants de ses supporters à l’Aviva Stadium, le XV du Trèfle n’aura perdu que contre le vainqueur du Tournoi, la France, lors de la 2e journée, un match que l’on annonçait déjà comme un moment de bascule dans le tournoi, ce que la suite de la compétition aura permis de démontrer.

Le pays de Galles, vainqueur de la précédente édition termine à une très décevante 5e place, au terme d’une cinquième et dernière journée qui l’aura en plus vu perdre face à l’Italie (21-22). Une édition à oublier. Tout comme celle de l’Angleterre, qui complète le podium, à onze et douze unités des deux premières places.

Classement final du Tournoi des VI Nations 2022:

France 22 pts Irlande 21 Angleterre 10 Écosse 10 Pays de Galles 7 Italie 4