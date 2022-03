VI Nations: victorieuse de l'Ecosse, l'Irlande met la pression sur les Bleus avant l'Angleterre

Dans l'obligation de s'imposer pour croire au titre, l'Irlande met la pression sur le XV de France après son succès face à l'Ecosse (26-5). Tout autre résultat qu'une victoire des Bleus sacrerait le XV du Trèfle.

L’Irlande met la pression sur le XV de France. A quelques heures du Crunch au Stade de France (21 heures), le XV du Trèfle s’est imposé à Dublin face à l’Ecosse (26-5) et met une énorme pression sur les coéquipiers d’Antoine Dupont, qui doivent s’imposer face à l'Angleterre pour rafler le Tournoi des VI nations pour la première fois depuis 2010.

>> SUivez France-Angleterre en direct

Jonathan Sexton toujours aussi précieux

Portés par le jeu au pied de son capitaine Jonathan Sexton, les Irlandais laissent passer l’orage pendant les 10 premières minutes avant de piquer après 18 minutes sur un essai de Dan Sheehan, qui se détache parfaitement du maul pour aplatir en force dans l’en-but (7-0, 18e). En pleine maîtrise de ses fondamentaux, les Irlandais ajoutent un nouvel essai grâce à Cian Healy, pour valider le travail colossal du XV du Trèfle (14-0, 28e).

En apnée pendant 20 minutes, l’Ecosse sort la tête de l’eau et réagit par l’intermédiaire de Pierre Schoeman. Le pilier gauche écossais passe en force après une série de pick and go pour réduire l’écart avant la pause et redonner de l'espoir au XV du Chardon (14-5, 35e).

Le pêché de Hogg

Toujours aussi menaçante au retour des vestiaires, l'Irlande évite toutefois un coup de chaud et peut remercier Stuart Hogg. En bonne position pour réduire l'écart, l'arrière écossais oublie ses partenaires et n'inscrit pas un essai tout fait. Le tournant du match puisque l'Irlande inscrit l'essai du KO par Josh Van der Flier, qui conclut une longue possession irlandaise (21-5, 59e), avant d'aller chercher le bonus offensif dans la dernière minute par Connor Murray, après une remise astucieuse de Lowe (26-5, 79e).

Avec 21 points, l'Irlande reprend les rênes du classement, trois points devant la France (18). Les hommes de Fabien Galthié n'ont pas le choix et doivent impérativement s'imposer face à l'Angleterre pour s'adjuger un Grand Chelem qui les fuit depuis douze ans.