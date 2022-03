VI Nations: suivez en direct le crunch France-Angleterre, pour le Grand Chelem des Bleus

"Tous les ingrédients sont réunis" pour le Grand Chelem, selon Saint-André

Philippe Saint-André (69 sélections, 32 essais), ancien joueur et sélectionneur de l’équipe de France, est passé à notre antenne, sur RMC, avant le crunch décisif face à l’Angleterre et un possible Grand Chelem de l'équipe de France de rugby dans le Tournoi des VI Nations. Le coach du MHR estime que "tous les ingrédients sont réunis pour avoir une belle victoire face à des Anglais en difficulté". "On a du talent. Galthié et toute son équipe font un super travail, on a aussi une génération qui arrive à maturité. Fabien Galthié a un effectif pléthorique et une concurrence à chaque poste qui est exceptionnelle. On revient dans le concert international."