Tournoi des VI Nations: le streaker d’Angleterre-Irlande, un youtubeur bien connu du monde du sport

La streaker plaqué par la sécurité au moment des hymnes d’Angleterre-Irlande, samedi lors de la 4e journée du Tournoi des VI Nations, n’en est pas à son coup d’essai. Daniel Jarvis, plus connu sous le pseudonyme "Jarvo69" sur la toile, a déjà fait parler de lui à de nombreuses reprises sur les terrains de sport.

Ça a ferraillé sec entre l’Angleterre et l’Irlande, samedi pour le compte de la 4e journée du Tournoi des VI Nations (15-32). Pourtant, le plaquage le plus commenté sur les réseaux sociaux n’a pas eu lieu sur le terrain. Un streaker a fait son apparition sur la pelouse de Twickenham au moment des hymnes, avant d’être violemment envoyé au sol par la sécurité. Un petit moment de gloire pour Daniel Jarvis, le nom de ce trublion, qui n'en est cependant pas à son premier fait d'armes.

Le Britannqiue, plus connu sous le pseudonyme ‘Jarvo69” sur la toile, compte 170 000 abonnés sur Youtube et 43 000 sur Instagram. En postant sa courte apparition sur la pelouse de Twickenham sur la célèbre plateforme de vidéo, il a d’ailleurs ironisé sur l’issue de son petit happening: "Le grand Jarvo69 fait ses débuts internationaux dans le rugby anglais mais cela ne se passe pas comme prévu."

Le demi de mêlée des All Blacks est fan de lui

Comme le souligne L'Équipe, ce n’est pas la première fois que le monde du rugby aperçoit ce visage, puisque “Jarvo69” avait déjà réussi à se faufiler jusqu’aux côtés des All Blacks en novembre dernier, avant d’en faire de même avec l’équipe du Japon quelques jours plus tard. À l’époque, il avait même tapé dans l'œil de Brad Weber, le demi de mêlée néo-zélandais. “Où est Jarvo69 ? J'ai envie de boire une bière avec lui”, s’était amusé le All Black.

Le trublion britannique ne possède pas seulement des faits d’armes sur les terrains de rugby. En septembre dernier, il s'était "illustré" en ayant une petite altercation avec Jonny Bairstow, star anglaise de cricket, lors d’une rencontre entre l’Angleterre et l’Inde. Venu à sa hauteur après un sprint sur toute la longueur du terrain, Jarvo69 avait légèrement percuté le joueur anglais, ce qui n'avait absolument pas plu à ce dernier.

Ce geste avait valu à Daniel Jarvis une interdiction à vie du stade d’Headingley. Il s’en est vraisemblablement bien remis, trouvant rapidement un nouveau terrain de jeu.