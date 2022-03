VI Nations: le XV de France sera sacré face à l'Angleterre si...

Après la victoire de l'Irlande face à l'Angleterre, le XV de France n'aura pas le droit à l'erreur samedi prochain face au XV de la Rose pour espérer décrocher son premier Tournoi des VI nations depuis 2010.

Il reste une dernière marche à franchir. Après la victoire bonifiée de l'Irlande à Twickenham face à l'Angleterre (15-32), le XV de France connaît la marche à suivre pour espérer remporter le Tournoi des VI nations à l'issue de la dernière journée, au Stade de France, face à l'Angleterre (samedi 19 mars à 21h00). Si les Bleus rêvent du Grand Chelem (18 points), ils ne doivent pas commettre d'erreurs, alors que le XV du Trèfle rôde à deux points derrière (16 points), avant leur ultime match face à l'Ecosse (samedi à 17h45).

>> Le classement du Tournoi des VI nations

D'après le règlement du Tournoi des VI nations, si deux ou plusieurs équipes terminent le championnat avec le même nombre de points, le gagnant est décidé sur la différence de match-points. S’il n’y a toujours pas de vainqueur, le trophée est assigné à l’équipe qui a marqué le plus d’essais pendant le championnat. Si après tout cela un gagnant ne peut toujours pas être décidé, alors le championnat est partagée entre les équipes. Mais les hommes de Fabien Galthié auront l'avantage de connaître le résultat des Irlandais au moment du coup d'envoi du Crunch.

- elle bat l'Angleterre (Grand Chelem)

- elle fait match nul contre l'Angleterre, et l'Irlande ne bat pas l'Écosse

- elle perd contre l'Angleterre avec bonus défensif, et l'Irlande fait au mieux match nul sans bonus offensif contre l'Écosse

- elle perd contre l'Angleterre sans bonus, et l'Irlande perd contre l'Ecosse sans bonus

Bonus défensif: défaite avec sept points d'écart ou moins

Bonus offensif: victoire avec quatre essais ou plus