VI Nations: ce qu'il faut retenir de la défaite cruelle des Bleus face à l'Angleterre

Assommés en fin de match par un essai d'Itoje après avoir mené au score, le XV de France s'est incliné dans le money-time face à l'Angleterre (23-20) samedi à Twickenham lors de la 4eme journée du Tournoi des VI Nations. S'ils ont des regrets, les Bleus peuvent encore s'adjuger la victoire dans le Tournoi.

Itodje écœure les Bleus au bout du suspense

"Vous nous avez manqués les Français." Un brin taquin l’Anglais Richard Pool-Jones. Le membre de la Dream Team RMC Sport s’inclinait alors face à une très séduisante équipe de France… Mais si les Bleus ont longtemps cru à leur première victoire sur le sol anglais dans le Tournoi depuis 2005, c’est bien le XV de la Rose qui s’est imposé samedi à Twickenham 23-20 samedi pour le compte de la 4eme journée du Tournoi des VI Nations. Après avoir mené durant une grande partie du match et enflammé la première période avec un jeu de toute beauté, les Bleus, trop fébriles en fin de rencontre, ont été assomés par un essai de Maro Itodje en fin de rencontre (76e). "Ils ont fait un match exceptionnel", reconnait Denis Charvet à propos des Anglais. "L'Angleterre a peut-être plus voulu gagner que la France", résume Pool-Jones.

La France "toujours dans la course" pour la victoire dans le Tournoi

Si les rêves de Grand Chelem se sont envolés à Twickenham, les joueurs de Fabien Galthié peuvent toujours remporter le Tournoi. "On est toujours dans la course, on a toujours nos chances", rappelait d'ailleurs Charles Ollivon, à chaud, au micro de France 2. Si les Tricolores battent le pays de Galles, leader invaincu, dans une semaine puis l'Ecosse en match en retard de la 3eme journée (date encore à déterminer), ils seront les grands vainqueurs de l'édition 2021 du Tournoi. Pour cela, il faudra se montrer plus discipliné en fin de rencontre que ce samedi : "On a perdu le contrôle du match sur la fin quand ils nous ont mis sous pression, reconnait Galthié. Ils ont fini plus fort. Ils ont réussi à occuper le terrain plus que nous en fin de match. Le ballon porté à la fin (sur l'essai anglais), c’est bien joué. L’équipe a fait un gros match, on est devant jusqu'à trois minutes de la fin, mais ça ne suffit pas." Le XV de France n'a plus gagné le Tournoi depuis 2010.

La très grande première période des Bleus

Quel spectacle! Lancée dès la 2eme minute par un essai magistral de l’indispensable Dupont, son 9eme avec le maillot bleu, l’équipe de France a réalisé une première période de très, très haut niveau. Si les Tricolores ont subi et logiquement encaissé un essai signé Watson neuf minutes plus tard (11e), les joueurs de Fabien Galthié n’ont jamais coulé, affichant une épatante solidité et une insolente réussite aux plaquages (108 tentés, 97 réussis). Avec un nouveau petit bijou de Penaud servi par Jalibert, le XV de France n’a pas volé son avantage au tableau d’affichage à la pause (13-17). Dommage que les Bleus se soient montrés plus fébriles après la pause....