VI nations: l'arrière Liam Williams forfait contre la France

Pour son dernier match du Tournoi des VI nations face au XV de France (samedi 15h45), le pays de Galles ne pourra pas compter sur l'arrière Liam Williams, blessé face à l'Italie.

L'arrière du pays de Galles Liam Williams, blessé samedi lors du match contre l'Italie, ne figure pas dans le groupe de 32 joueurs convoqués mardi par Warren Gatland pour affronter dimanche la France lors de la dernière journée du Tournoi des six nations. Williams, qui avait été remplacé à l'heure de jeu, est touché à une épaule, précise le communiqué de la fédération galloise.

Une seule victoire pour les Gallois

Le talonneur Scott Baldwin est lui blessé au muscle pectoral et ne fait pas non plus partie du groupe. En Italie (29-17), il avait remplacé Ken Owens, le titulaire habituel et capitaine de la sélection. Après un Tournoi une nouvelle fois décevant, avec une victoire pour trois défaites assez sèches, les Gallois affronteront des Bleus qui restent sur une victoire historique à Twickenham, face aux Anglais (53-10).



Les Bleus ont encore une chance théorique de remporter la compétition, puisqu'il leur faudra une victoire bonifiée et une défaite des Irlandais, à domicile contre l'Angleterre et de préférence sans bonus, pour finir premiers.