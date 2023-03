XV de France: "Sorry good game", quand la marine française chambre les Anglais après la victoire des Bleus

Des militaires de la Marine nationale ont gentiment chambré leurs homologues de la Royal Navy lors d’une exercice conjoint en plein océan Indien après la victoire historique du XV de France contre l’Angleterre (53-10) à Twickenham lors du Tournoi des VI Nations.

Pas question de laisser passer l’occasion de se moquer des Anglais… A l’image du XV de France avec le XV de la Rose, le meilleur ennemi de la marine française reste la Royal Navy anglaise. Les marins présents à bord du porte-hélicoptères amphibie Dixmude n’ont pas manqué de le rappeler pendant le week-end lors d’un exercice conjoint en plein océan Indien.

Après la fantastique victoire tricolore à Twickenham (53-10) lors de la quatrième journée Tournoi des VI Nations, certains militaires français en ont profité pour chambrer gentiment les sujets de Sa Gracieuse Majesté. "Sorry good game", ont ainsi écrit les Français sur une banderole au moment de croiser la route du HMS Tamar ce dimanche.

>> Angleterre-France (10-53)

Un crunch entre marins cette semaine

Visiblement les marins anglais n’ont pas mal pris cette petite phrase, si souvent entendue par le XV de France après des défaites contre les Britanniques dans son histoire et notamment de la bouche moqueuse de l'ancien capitaine dans les années 90 Will Carling. Histoire de faire passer plus facilement la petite pique destinée à leur homologues, les marins français leur ont aussi offert un petit cadeau: du bon pain.

"Merci pour les baguettes et bravo au XV de France pour cette victoire dans le Tournoi des VI Nations, ont écrit les marins du HMS Tamar dans un message posté sur les réseaux sociaux. Quelle performance à Twickenham samedi soir."

Mais gare au retour de bâton pour les marins tricolores, les Anglais pourraient rapidement prendre une belle revanche ballon en main. Pas avec le XV de la Rose mais avec le XV de la Royal Navy lors des matchs face à l’équipe de la Marine nationale.

Après une semaine de stage de préparation, les équipes masculines et féminines de la marine se sont envolées ce lundi vers l’Angleterre. Ce mercredi 15 mars, elles défieront les équipes anglaises à Plymouth, grand port militaire du pays. Victorieux l’an passé à Vannes, les deux XV du Rugby Club Marine Nationale (RCMN) tenteront de faire aussi bien… sous peine de potentiels chambrages y compris à l’autre bout du monde.