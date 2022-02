VI Nations: le groupe des 42 Bleus pour Ecosse-France, sans Thomas ni Villière, avec Haouas

Après deux victoires lors de ses deux premiers matchs contre l'Italie puis l'Irlande, le XV de France prépare un périlleux déplacement à Murrayfield pour affronter l'Ecosse, le 26 février prochain dans le Tournoi des VI Nations. Le staff a retenu 42 joueurs.

C'est un rendez-vous important et qui s'annonce particulièrement risqué dans l'optique d'un Grand Chelem: le XV de France se déplacera en Ecosse, le 26 février prochain (15h15), pour son troisième match dans le Tournoi des VI Nations. Pour l'occasion, le staff des Bleus a retenu 42 joueurs.

Comme indiqué ces derniers jours, Teddy Thomas n'est pas dans la liste. Touché lors d'un entraînement avec la sélection fin janvier, il n'a toujours pas rejoué avec le Racing. Le centre Jonathan Danty, blessé à la cheville contre l'Italie, est encore trop juste, tout comme l'ouvreur Matthieu Jalibert, qui se plaint de la cuisse. Il manquera aussi le rendez-vous en Ecosse après ceux ratés contre l'Italie et l'Irlande.

Très en vue lors des deux premiers matchs, Gabin Villière est, lui, forfait en raison d'une fracture du sinus. Le troisième ligne Yoan Tanga (Racing 92), le deuxième ligne Verhaeghe (Montpellier) et le pilier Aldegheri (Toulouse) n'ont pas été retenus non plus.

De nombreux retours sont à noter, dont celui de Mohamed Haouas. Le pilier de Montpellier a été condamné à 18 mois de prison avec sursis, le 4 février, après avoir été reconnu coupable de vols en réunion avec effraction pour des faits remontant à 2014. Il avait également écopé de 15.000 euros d'amende.

Ce n'est pas le seul joueur à faire son retour avec les Bleus. Le centre Pierre-Lou Barassi (Lyon), l'arrière Aymeric Luc (Toulon) et le deuxième ligne Swan Rebbadj (Toulon) ont été retenus pour la préparation.