XV de France: Villière (déjà) forfait pour l’Ecosse

INFO RMC SPORT - Touché au visage samedi dernier face à l’Irlande, l’ailier du XV de France Gabin Villière souffre d'une fracture du sinus. Il sera indisponible entre deux et trois semaines. Et donc forfait pour le match en Ecosse, le 26 février pour la troisième journée du Tournoi des VI Nations.

Il a été l'un des plus remarqués samedi dernier au Stade de France. Gabin Villière (26 ans), ailier des Bleus, a été partout sur le terrain. En attaque, en défense, ne lâchant pas un centimètre aux Irlandais. Comme la semaine passée face aux Italiens, où il avait inscrit un triplé (portant son total à six essais avec le XV de France) on l’a beaucoup vu. Et même au cœur des rucks, puisqu’il a été jusqu’à venir récolter une pénalité sur un contest. Mais un tel engagement laisse des traces.

A l’issue de la rencontre, son cas inquiétait le staff. Touché au visage, Gabin Villière doit maintenant rencontrer un spécialiste. Mais selon nos informations, l'ailier souffre d'une fracture du sinus.

Lebel ou Donovan Taofifenua pour le remplacer ?

On annonce ainsi deux à trois semaines d’absence pour le virevoltant Toulonnais. Ce qui exclut sa participation au déplacement en Ecosse, le 26 février. Il devrait cependant être en mesure de revenir pour le match au pays de Galles (11 mars).

C'est un coup dur pour le quinze de France, déjà privé de Teddy Thomas, qui sera trop juste. Dans le groupe élargi, pour remplacer Villière figurent Matthis Lebel et Donovan Taofifenua. Les Bleus sont au repos cette semaine et se retrouveront dimanche à Marcoussis pour préparer le match en Ecosse.