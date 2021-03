VI Nations: le XV de France chute au classement mondial après sa défaite contre l’Ecosse

L’équipe de France de rugby a perdu deux places et de se retrouve cinquième du classement mondial publié ce lundi par World Rugby. Une chute provoquée par la défaite contre l’Ecosse (23-27) dans le Tournoi des VI Nations.

Le goût amer laissé par la défaite des Bleus face à l’Ecosse (23-27), vendredi dernier au Stade de France, n’est pas prêt de s’estomper si facilement. En plus de se contenter d’une frustrante deuxième place dans le Tournoi des VI Nations, le XV de France a chuté de deux places au classement publié lundi par World Rugby.

Le deuxième essai du match pour Duhan van der Merwe, sur la dernière action du XV du Chardon, a coûté à l’équipe de Fabien Galthié sa place sur le podium du rugby mondial. Troisièmes avant cette ultime rencontre, les Bleus se retrouvent cinquièmes après avoir cédé 1,9 point au classement (84,27 points au total). Un nouveau coup rude mais qui semble presque anecdotique après le revers contre l’Ecosse, désormais huitième nation mondial.

Les Bleus derrière l’Angleterre et l’Irlande

Pire encore pour les supporters tricolores, l’Angleterre et l’Irlande doublent les partenaires de Charles Ollivon et Brice Dulin. Le XV de la Rose, vice-champion du monde en titre et vainqueur du Tournoi en 2020, possède 85,44 points et devance le XV du Trèfle (84,69 pts) malgré sa lourde défaite (32-18), le 20 mars à Dublin. Pourtant victorieux du Tournoi des VI Nations, le pays de Galles reste bloqué à la sixième place derrière la sélection tricolore.

Vainqueur de la Coupe du monde en 2019, l’Afrique du Sud trône toujours au sommet de l’ovalie (94,20 pts) malgré son forfait lors de la dernière édition du Rugby Championship. Titrés dans le tournoi de l’hémisphère Sud, les All Blacks conservent leur deuxième position.

Laporte confiant pour la tournée en Australie

Après leur échec dans le dernier match du Tournoi des VI Nations, les Bleus se retrouveront lors des test-matchs estivaux. Une tournée et trois matchs internationaux sont prévus en Australie les 3, 10 et 17 juillet prochain.

"Je suis confiant. Aujourd'hui, la tournée est programmée: les Australiens ont besoin de recettes aussi, comme nous. On espère y aller aussi parce que cette équipe de France n'a jamais joué contre des nations du Sud pour le moment, a expliqué Bernard Laporte pour l’AFP. Elle a un an d'existence et elle ne s'est jamais confrontée au rugby de l'hémisphère Sud. Il nous tarde d'y aller."

Si le président de la FFR s’est dit "confiant" quant à la tenue de ces rencontres, le patron du rugby tricolore a également confirmé qu’une septaine ou une quatorzaine liée au coronavirus pouvait encore bouleverser l’organisation et le calendrier du XV de France.