France-Ecosse: la bourde de Dulin, qui ne dégage pas en touche et coûte la victoire aux Bleus

Brice Dulin n'a pas fait le bon choix en toute fin de rencontre ce vendredi, lors de la défaite du XV de France contre l'Ecosse (27-23), dans le dernier match du Tournoi des VI Nations. Alors que les Bleus tenaient la victoire et qu'il pouvait stopper le match en dégageant en touche, le Rochelais a donné une cartouche aux Ecossais.

Un choix qui coûte très cher. Le XV de France avait dit adieu à ses rêves de sacre en fin de match, dans cette ultime rencontre du Tournoi des VI Nations. Mais les Bleus menaient 23-20 et se dirigeaient vers une victoire, comme une bonne note. La sirène avait retenti et Brice Dulin n'avait plus qu'à dégager en touche. Mais il en fut autrement et cela a abouti à une défaite tricolore (27-23).

L'essai de van der Merwe

Le Rochelais hésite un temps, tente une feinte et... se fait plaquer. Une action qui aboutit à une pénalité en faveur de l'Ecosse. Les Ecossais iront finalement au bout, sur une longue action conclue par une très jolie passe pour servir Duhan van der Merwe, lequel a aplati pour la deuxième fois du match.

Cruel certes, mais pas illogique. Car les Bleus auront souffert une grande partie du match, avec une première demi-heure ratée et une fin de deuxième période difficile. Les Ecossais avaient pourtant fini la rencontre à 14 contre 15, après le carton rouge de Finn Russell. La France termine tout de même deuxième du Tournoi.