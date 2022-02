VI Nations: “On savoure le moment présent”, Galthié temporise après la victoire en Ecosse

L’équipe de France est désormais à trois victoires en trois matchs dans le Tournoi des VI Nations après son net succès en Ecosse ce samedi (36-17). Alors que les Bleus sont à deux marches du Grand Chelem, Fabien Galthié, le sélectionneur, veut d’abord savourer le travail accompli.

Le XV de France a passé l’obstacle écossais. Battus lors des deux derniers matchs disputés contre le XV du Chardon dans le Tournoi des VI Nations, les Bleus ont chassé leurs vieux démons et sont allés chercher une victoire autoritaire à Murrayfield ce samedi (36-17). L’équipe de France en est désormais à trois victoires en trois rencontres dans la compétition et peut plus que jamais se mettre à rêver du Grand Chelem.

Mais, avant de se projeter sur un éventuel sans-faute dans ce VI Nations, ce que la France n’est plus parvenue à faire depuis 2010, Fabien Galthié préférait temporiser à l’issue de la rencontre face aux Écossais. “On savoure le moment présent, ce match qu’on a préparé avec beaucoup de minutie”, a expliqué le sélectionneur au micro de France 2. “On va passer un bon moment à récupérer, à revoir ce match, mais d’abord, savourons.”

Galthié: "Chaque victoire est une pierre que l'on dépose sur le mur qu'on essaye de construire"

Questionné sur l'engouement du public derrière ce XV de France qui (re)gagne, Antoine Dupont est lui aussi resté mesuré en insistant sur le fait que les Bleus n’avaient encore rien accompli. “On engrange des victoires, on sent l’engouement. Mais ça fait 12 ans que le tournoi n’a pas été gagné, il nous reste des choses à accomplir, il ne faut pas se laisser griser”, a confié le capitaine des Bleus en conférence de presse.

Après la rencontre, Fabien Galthié voulait surtout retenir la victoire. "Dans le rugby international, on existe que si on gagne les matchs”, a-t-il détaillé en conférence de presse. “Chaque victoire est une pierre que l’on dépose sur le mur qu’on essaye de construire depuis le début de notre mandat. Mais, en même temps, nos défaites nous apprennent beaucoup. Ce qu’il s’est passé il y a deux ans nous a beaucoup servi.”

Le prochain match des Bleus, pour se rapprocher encore un peu plus du Grand Chelem, est prévu le vendredi 11 mars au pays de Galles (21h).