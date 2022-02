VI Nations: vers un nouveau format à sept équipes, avec l’Afrique du Sud et l’Italie

La possible intégration de l’Afrique du Sud au Tournoi des VI Nations à partir de 2025 entraînerait une modification du format de la compétition avec un passage à sept équipes et non une exclusion de l’Italie, selon nos informations.

Plus on est de fous plus on rit. Le vieil adage populaire pourrait rapidement s’appliquer au Tournoi des VI Nations avec la possible intégration de l’Afrique du Sud à la compétition à partir de 2025. RMC Sport est en mesure de confirmer les informations sur les négociations pour une entrée en lice des Springboks dans la prestigieuse compétition d’ici quelques années. Mais contrairement aux éléments parus dans la presse britannique, la participation de la sélection sud-africaine n’est pas liée à l’éviction de l’Italie.

Au contraire, le Tournoi des VI Nations passerait à sept équipes au lieu des six sélections engagées actuellement. Néanmoins, l’Afrique du Sud n’a pas officiellement fait la demande auprès des organisateurs de l’épreuve mais la fédération africaine est bien intéressée par cette éventualité. Toujours selon les informations de RMC Sport, des échanges concrets existent entre les différentes parties. Mais rien n'est encore bouclé. D'autant que certains dirigeants britanniques sont encore réticents.

Rien avant 2025 à cause du Rugby Championship

Début février, Benjamin Morel confirmait qu’au bouleversement n’était prévu à court terme dans le Tournoi des VI Nations. Le directeur exécutif de la compétition n’avait en revanche rien précisé pour le moyen terme et cet horizon 2025. Mais pourquoi attendre encore trois ans avant de potentiellement intégrer l’Afrique du Sud à l’épreuve réunissant actuellement les six meilleures nations européennes? La raison est simple: les Springboks sont contractuellement liés avec le Rugby Championship jusqu’à cette date.

Les partenaires de l’ailier Cheslin Kolbe doivent donc affronter les trois grandes sélections de l’hémisphère sud (Nouvelle-Zélande, Australie et Argentine) pour encore plusieurs années. Titrée à quatre reprises dans ce tournoi, l’Afrique du Sud basculerait vers le Tournoi des VI Nations pour plusieurs facteurs. Outre l’intérêt financier, et la promesse de revenus supérieurs, les Springboks bénéficieraient d’une meilleure visibilité avec l’absence de décalage horaire vis-à-vis de l’Europe. Au lieu d’être diffusés pendant la nuit, comme c’est le cas pour le Rugby Championship, les matchs de la sélection sud-africaines pourraient être joués en journée ou en prime time.

La fin des coupures pendant le Tournoi?

Les négociations vont devoir se poursuivre sur des questions concrètes, notamment sur la modification du calendrier avec le passage à sept équipes au lieu de six, ou encore sur le lieu où l'Afrique du Sud jouera ses rencontres. Selon les informations de RMC Sport, l’idée serait de garder la même durée de compétition du Tournoi, en ajoutant des matchs lors des week-ends de relâche.

Au lieu des coupures actuelles, comme c’est le cas avant le déplacement du XV de France en Ecosse, les sélections n’auraient qu’une seule semaine sans match pendant cette période: le week-end où elles seront exemptées. Pour intégrer les Boks dans le Tournoi, les discussions vont encore durer un moment. Le dossier n’est pas bouclé, mais l’éventualité est bel et bien sur la table.