Tournoi des VI Nations: le XV de France impressionne en Ecosse et rêve vraiment du Grand Chelem

Malheureux face à l'Ecosse sur les deux dernières années, le XV de France a pris sa revanche à Murrayfield après un match solide et abouti (36-17). Avec trois succès en autant de matchs, les Tricolores peuvent toujours rêver du Grand Chelem.

Huit ans. Huit ans que la France attendait un succès en Ecosse. Et ce samedi, les coéquipiers d’Antoine Dupont ont brisé la malédiction et effacé les deux dernières désillusions face aux Ecossais. Les Tricolores ont su contenir la fougue du XV du Chardon pour s’offrir un troisième succès de rang dans ce Tournoi des VI nations, dans l’ambiance bouillante de Murrayfield (36-17), en plantant six essais. Ils s’ouvrent une voie royale vers un premier titre depuis 2010, même si tout n’a pas été parfait.

Un début de match irréprochable

Le coup d’envoi manqué de Romain Ntamack et la succession de mêlées auraient pu perturber les hommes de Fabien Galthié. Pourtant, sous l’impulsion d’un Antoine Dupont inarrêtable, les Bleus ont réalisé un début de match parfait en inscrivant le premier essai dès la 9e minute. Après une superbe remontée de balle de son capitaine et un enchaînement de belles sorties, Paul Willemse a ouvert le score (7-0). Galvanisé, le XV de France récite son rugby à la perfection dans le premier quart d’heure, récompensé par un nouvel essai de Yoram Moefana, titulaire à l’aile à la place de Gabin Villière. Seule ombre au tableau: les difficultés de Melvyn Jaminet à la botte, avec deux échecs dans les 20 premières minutes. Bien loin de sa prestation solide face à l’Irlande deux semaines auparavant, où il avait inscrit 20 points.

Le tournant du match: l’en-avant de Hogg

Porté par une mêlée toujours aussi impressionnante et des erreurs de la part des Français, le XV du Chardon joue crânement sa chance et réussit à faire douter les Tricolores en revenant à deux petits points à la demi-heure de jeu sur un essai de Rory Darge, qui fait oublier l’absence d’Hamish Watson, positif au Covid-19. Les Ecossais auraient pu réussir le coup parfait avant la pause sur un nouveau ballon récupéré et une formidable percée de Van Der Merwe. Mais heureusement pour les Bleus, Hogg commet un en-avant incompréhensible alors qu’il filait dans l'en but pour donner l’avantage à l’Ecosse.

Le tournant de la partie, puisque le XV de France se rebiffe à la sirène et Gaël Fickou ne se fait pas prier pour balayer les deux ailes et aplatir en coin pour offrir un avantage plus confortable aux Bleus à la pause (19-10).

La clef du match: une défense intraitable

La meilleure défense du Tournoi (37 points encaissés avant le match) a une nouvelle fois subi la loi de l’attaque française en craquant 90 secondes après le début de la seconde période. Sur un coup de pied par-dessus de Penaud, l’arrière-garde du XV du Chardon est surprise par le rebond, qui profite à Jonathan Danty, venu terminer le travail et offrir le point de bonus offensif aux Français (26-10, 42e).

Efficace devant, le XV de France a montré une organisation défensive solide, malgré une petite frayeur de Moefana dans ses cinq mètres. C’est d’ailleurs la défense qui est à l’origine du cinquième essai français puisque la bonne récupération de Mauvaka a permis à Penaud de donner un avantage définitif (31-10, 59e), même si Melvyn Jaminet passe à côté de son match. Le Clermontois s'est même offert un doublé (36-10, 76e), avant que Van der Merwe ne sauve l'honneur sur le gong (36-17, 80e).

Avec six essais, les Bleus se sont fait plaisir et s'envolent en tête du classement (14 points), avant Angleterre-pays de Galles (17h45) et Irlande-Italie (dimanche, 16 heures). Le XV de France doit désormais récupérer pour enchaîner dès vendredi au pays de Galles (21 heures). Une victoire à Cardiff et le rêve de Grand Chelem pourrait davantage se rapprocher.