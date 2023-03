VI Nations: pourquoi la France du rugby doit encourager l'Angleterre ce samedi

Le XV de France dispute son dernier match du Tournoi des VI Nations ce samedi (15h45) avec la réception du pays de Galles. Trois scénarios peuvent encore offrir le titre aux Bleus, qui doivent dépasser l'Irlande. Le XV du Trèfle reçoit de son côté l'Angleterre (à 18h). Et pour une fois, il faudra encourager le XV de la Rose...

Les chances sont faibles. Tenant du titre du Tournoi des VI Nations, le XV de France peut toujours croire à la victoire finale pour cette édition 2023 avant la dernière journée ce samedi. Pour cela, une victoire face au pays de Galles (samedi à 15h45) sera impérative. Mais pas seulement. Pour une fois, il faudra aussi espérer un succès de l'Angleterre (c'est difficile à admettre, oui) contre l'Irlande... et sortir la calculatrice.

>>> France-Galles en direct

La France doit réaliser un carton

Dans le premier scénario qui offrirait le titre, les Bleus doivent gagner face aux Gallois avec le bonus offensif (quatre essais) et dans le même temps il faudra espérer une défaite de l'Irlande face à l'Angleterre (samedi 18h) sans bonus défensif (avec plus de 7 points d'écart, donc).

Dans le cas où la France gagnerait avec le bonus offensif et l'Irlande perdrait avec le bonus défensif, Antoine Dupont et ses compatriotes seraient sacrés s'ils parviennent à rattraper la différence de points (+46 pour les Bleus contre +66 pour les Irlandais actuellement). Sans bonus offensif pour la France et sans bonus défensif pour l'Irlande, cette différence devra être aussi à l'avantage des Bleus pour décrocher le titre.

Au classement, le XV du Trèfle compte quatre unités d'avance sur l'équipe de Fabien Galthié. En cas de victoire face au XV de la Rose, qui a concédé une défaite historique face au XV de France samedi dernier (53-10), l'Irlande sera automatiquement sacrée. Il en va de même pour un nul mais elle sera privée alors du Grand Chelem.

Les Bleus remporteront le Tournoi des VI Nations si :

- Ils gagnent avec le bonus offensif, et l'Irlande perd contre l'Angleterre sans bonus défensif

- Ils gagnent avec le bonus offensif et l'Irlande perd avec le bonus défensif, mais les Bleus rattrapent la différence de points (+46 contre +66 actuellement)

- Ils gagnent sans bonus offensif et l'Irlande perd sans bonus défensif, mais les Bleus rattrapent la différence de points

Le classement des VI Nations après 4 journées

1. Irlande, 19 pts (+66)

2. France, 15 pts (+46)

3. Ecosse, 10 pts (+8)

4. Angleterre, 10 pts (-22)

5. Pays de Galles, 5 pts (-50)

6. Italie, 1 pt (-48)