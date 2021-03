XV de France: Dupont testé négatif avec Toulouse mais exempté de Top 14

Les quatre joueurs du Stade Toulousain testés positifs avec le XV de France, dont Antoine Dupont, sont désormais négatifs. Mais ils ne joueront pas avec Toulouse samedi à Brive en Top 14.

Avec quatre joueurs testés positifs au coronavirus avec le XV de France, Toulouse représentait un tiers des contaminés au sein de l'effectif avec les Bleus. De retour dans leur club, Antoine Dupont, Julien Marchand, Cyril Baille et Peato Mauvaka sont désormais négatifs. Les joueurs ont passé avec succès les examens médicaux et cardiaques cette semaine. Rien d’anormal n'a été décelé.

>> Le sport face au coronavirus, les infos en direct

Potentiellement disponibles face à l'Angleterre le 13 mars

Ils ont repris un entraînement individuel ce jeudi matin, séparés de leurs coéquipiers de club. Mais ils ne joueront pas avec le Stade Toulousain samedi face à Brive (14h45, 20e journée de Top 14). Ils manquent en effet de rythme après avoir été placés à l'isolement. Un doute subistait sur leur possible utilisation en l'absence de liste de 31 joueurs pour le match des Bleus face à l'Angleterre, le 13 mars prochain. Celle-ci aurait dû être communiquée cette semaine et aurait préservé de match de championnat les joueurs y figurant.

Mais le cluster de Marcoussis (12 joueurs positifs, ainsi que plusieurs membres du staff, dont le sélectionneur Fabien Galthié) et le report du match face à l'Ecosse ont bouleversé le programme et laissé place à une incertitude sur l'utilisation des internationaux ce week-end. Dupont, Marchand, Baille et Mauvaka ne joueront pas avec Toulouse mais sont donc à nouveau potentiellement disponibles pour le XV de France pour le choc face au XV de de la Rose, dans neuf jours à Twickenham.

Aldegheri, Tolofua et Ramos dans le groupe face à Brive

Par ailleurs, Dorian Aldegheri, Selevasio Tolofua et Thomas Ramos sont, eux, dans le groupe pour Brive. Les trois joueurs étaient à Marcoussis la semaine dernière mais seuls les deux derniers étaient cas contacts d'Uini Atonio. Pas Aldegheri, qui avait été isolé dès les tests positifs de Marchand et Baille en début de semaine. Ils ont tous été testés négatifs.