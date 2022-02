XV de France: Alldritt veut "garder les pieds sur terre" car l'objectif est "loin d'être accompli"

Le troisième ligne du XV de France Grégory Alldritt a martelé l'ambition des Bleus, clamé depuis le début du Tournoi des VI Nations: la gagne, rien que la gagne. Tout en appelant à un peu de mesure après la victoire contre l'Ecosse, aussi belle soit-elle.

Le tenant gallois étant hors course pour la victoire finale dans le Tournoi des VI Nations, le XV de France peut se tourner vers son déplacement au Principality Stadium avec beaucoup d'appétit. Invaincus après trois journées, les Bleus ont impressionné en Écosse et peuvent faire un pas décisif vers ce succès tant espéré dans deux semaines, au pays de Galles.

"On commence à avoir quelques belles victoires mais on ne veut pas s’arrêter à ça, on veut plus, a déclaré le troisième ligne Grégory Alldritt (15 plaquages contre l'Ecosse) dans le RMC Sport Show, sur RMC, alors qu’il venait tout juste d’atterrir à Paris. On l’a assez dit, on veut gagner quelque chose. C’est pour ça qu’il faut garder les pieds sur terre, notre objectif est loin d’être accompli."

Alldritt: "On a ressenti un énorme soutien sur le terrain"

Gare à l’excès de confiance, prévient le troisième ligne, chaque match est accroché dans le Tournoi. "On a parfois l’impression d’avoir fini le tournoi alors qu’il nous reste un déplacement chez les Gallois et la réception des Anglais, deux des plus gros matches du Tournoi. C’est ce qui fait la beauté de cette compétition", souligne Alldritt.

Avant de profiter d’une coupure en famille pour se régénérer, les Français ont savouré la belle victoire en Écosse en compagnie des nombreux supporters qui avaient fait le déplacement à Édimbourg pour l’occasion. Les Bleus ont vécu un beau moment d’émotion. "C’était incroyable ! Je ne sais pas exactement (ndlr, le nombre de Français présents au stade, 10.000 selon RMC), mais on a ressenti un énorme soutien sur le terrain, ça nous a boosté pour finir ce match comme il faut", savoure Alldritt.

Espérons qu’ils soient tout aussi nombreux pour porter les Bleus vers la victoire, et peut-être un sacre dans le Tournoi, le 11 mars prochain.