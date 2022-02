Les Bleus vers la victoire dans le VI Nations? "On va rester prudents", prévient Cros

Malgré une flamboyante victoire du XV de France face à l’Ecosse (36-17) ce samedi à Murrayfield, la troisième en trois matchs dans le Tournoi des VI Nations, le troisième ligne des Bleus François Cros refuse de s’emballer.

Irrésistibles ces Français! Après des victoires convaincantes face à l’Italie et surtout l’Irlande, les Bleus ont signé un troisième succès de rang dans le Tournoi des VI Nations ce samedi en Ecosse (36-17). Une victoire avec la manière obtenue grâce à six essais: "On savait que l'Écosse allait être très joueuse, avec de longues séquences mais qu'avec une défense patiente et agressive, on allait pouvoir exploiter les ballons, analyse le troisième ligne des Tricolores François Cros. On a très vite pris le large et mis un poids sur les épaules de cette équipe. C'est le travail collectif qui paye aujourd'hui."

Surtout ne pas s'enflammer

Les Bleus déjà boostés en fin d’année par leur victoire XXL face aux All Blacks sont désormais à deux matchs de leur première victoire dans le Tournoi depuis 2010. Un objectif que les joueurs de Fabien Galthié portent avec humilité avant d'aborder les chocs face aux Gallois à Cardiff puis à l'Angleterre au Stade de France.

"L'idée de remporter le Tournoi, on l'a depuis le début, mais on va rester prudent, confirme le joueur du Stade Toulousain. C'était notre premier déplacement, et il nous reste celui au pays de Galles qui va être compliqué, donc avançons prudemment et continuons à travailler, sans s'enflammer surtout. Il y a deux ans, on s'était pris les pieds dans le tapis donc on ne voulait pas refaire ça cette année. L'Écosse est une équipe qui ne nous réussit pas depuis deux ans, on garde tous un très mauvais souvenir du match d'il y a deux ans et on ne voulait pas reproduire les erreurs du passé. A présent, nous allons prendre une semaine de repos, pour se ressourcer et revenir à Marcoussis samedi pour préparer le match contre le pays de Galles, avec l'envie de continuer à avancer."