XV de France: après Dupont, Villière et Haouas sont aussi positifs au Covid

Les deux internationaux du XV de France Gabin Villière et Mohammed Haouas ont été eux aussi testés positifs au Covid-19 à un peu plus d'une semaine du match face à l'Ecosse dans le Tournoi des VI Nations. Inquiétant.

Le pilier Mohammed Haouas (Montpellier) et l'ailier Gabin Villière (Toulon) ont été testés positifs au Covid-19, les deuxième et troisième cas chez les joueurs des Bleus après Antoine Dupont, a annoncé samedi la Fédération française de rugby à huit jours du match face à l'Ecosse. Les Toulonnais Jean-Baptiste Gros et Swan Rebbadj, qui est censé jouer samedi contre Pau à 17h45, sont considérés comme "cas contact" selon la Fédération. Une information démentie, par le club varois sur son site.

Une nouvelle liste sera communiquée dimanche

Sur les trente-deux tests effectués vendredi soir, vingt-neuf sont revenus négatifs, dont celui du capitaine Charles Ollivon (Toulon), des deuxièmes lignes Bernard Le Roux (Racing 92) et Paul Willemse (Montpellier), du centre Gaël Fickou (Stade français), de l'arrière Brice Dulin (La Rochelle) ou des ailiers Teddy Thomas (Racing 92) et Damian Penaud (Clermont)...

La veille, la FFR avait révélé que le demi de mêlée Antoine Dupont avait aussi été testé positif, quelques jours après le sélectionneur Fabien Galthié, l'entraîneur des avants William Servat et un autre membre de l'encadrement des Bleus dont le nom n'a pas été donné. Une nouvelle liste de 31 joueurs convoqués pour préparer à Marcoussis la rencontre face à l'Ecosse le 28 février sera communiquée dimanche au premier jour du rassemblement.