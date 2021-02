XV de France: Dupont positif au coronavirus et possiblement forfait face à l'Ecosse

Testé positif au coronavirus, Antoine Dupont risque de manquer la rencontre du Tournoi des VI Nations face à l'Ecosse, le 28 février prochain. Ce serait un gros coup dur pour le XV de France, qui rêve du Grand Chelem cette année.

Le demi de mêlée du XV de France Antoine Dupont a été testé positif au coronavirus, a annoncé ce vendredi la Fédération française de rugby, à dix jours du match face à l'Ecosse, comptant pour la troisième journée du Tournoi des VI Nations.

Onze autre tests effectués sur les joueurs convoqués pour préparer le match face à l'Ecosse, le 28 février, sont négatifs, dont le capitaine Charles Ollivon, le centre Arthur Vincent ou le talonneur Julien Marchand. Dupont, asymptomatique, restera lui "à l’isolement les prochains jours conformément au protocole sanitaire".

Possiblement forfait contre l'Ecosse

Sans dire qu'il s'agit du moment de la contamination, Dupont avait participé lundi, en visioconférence, depuis Marcoussis, à la cérémonie des Oscars Midi Olympique. Une vidéo le montre sans maque aux côtés de son sélectionneur Fabien Galthié, faisant craindre un risque de contagion puisque ce dernier a été testé positif au coronavirus. Selon l’encadrement fédéral, le joueur du Stade Toulousain sera isolé sept jours et est aujourd'hui considéré comme possiblement forfait pour le match contre l'Ecosse.

Son absence serait évidemment un gros coup dur pour les Bleus, qui peuvent croire au Grand Chelem après leurs succès contre l'Italie (50-10) et l'Irlande (15-13). Après deux journées, ils occupent la première place du classement devant les Gallois. Du haut de ses 24 ans, Dupont est le véritable chef d'orchestre du XV de France, celui qui n'en finit plus d'impressionner par ses qualités et sa progression fulgurante.