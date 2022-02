XV de France: avec Le Roux, Cretin et les mêmes qu’en novembre pour défier l’Italie ?

Le staff du XV de France misera logiquement sur la continuité pour constituer son XV de départ contre l’Italie dimanche en ouverture du Tournoi des VI Nations. Les vainqueurs des Blacks seront là, mais sans doute aussi Bernard Le Roux en deuxième ligne et Dylan Cretin en troisième.

Plus de deux mois ont passé et personne n’a oublié la victoire contre la Nouvelle-Zélande (40-25) dans un Stade de France incandescent. Et surtout pas Fabien Galthié. Avec ce succès, évidemment pas comme les autres, le sélectionneur a fait, encore un peu plus, le plein de certitudes, à un an et demi de la Coupe du monde. Sur le jeu mais aussi sur ses hommes. Alors, forcément, l’équipe qui débutera dimanche le Tournoi des VI Nations ressemblera très fortement à celle qui a fait chuter les All Blacks fin novembre.

Les lignes arrières devraient bien être les mêmes qu’en novembre avec une charnière toulousaine Antoine Dupont-Romain Ntamack, en quête de rythme après avoir été touchée par le Covid, Melvyn Jaminet, chargé de porter le numéro 15 et de buter, ainsi qu’un duo Damian Penaud-Gabin Villière sur les ailes. Au centre, Gaël Fickou, le plus expérimenté de ce groupe France du haut de ses 66 sélections, est bien sûr incontournable.

La semaine dernière, le jeune Bordelais Yoram Moefana, auteur de très bons matchs depuis le début de saison, semblait, voilà quelques jours, bien parti jouer à ses côtés et créer une grosse surprise. C’est finalement Jonathan Danty qui est aujourd’hui davantage très fortement pressenti. Virimi Vakatawa, que l’on dit en regain de forme depuis le début du rassemblement des Bleus, partait d’un peu loin au regard de ses récentes prestations au Racing, mais il pourrait ensuite changer la donne. Ce mercredi soir, il a d’ailleurs été libéré par le staff pour rentrer en club.

Bernard Le Roux, absent en novembre et titulaire en février ?

Devant, comme annoncé par le co-entraineur de la conquête, Karim Ghezal la semaine dernière en conférence de presse, Cameron Woki, grosse satisfaction des derniers mois, quittera la deuxième ligne pour retrouver un poste plus habituel, avec Grégory Alldritt en numéro 8. La sensation pourrait venir de la présence de Dylan Cretin, préféré à François Cros et Anthony Jelonch. C’est la tendance des derniers jours. Le Lyonnais a régulièrement porté le numéro 6 à l’entrainement et devrait être préféré à François Cros pour apporter encore plus de vitesse.

En deuxième ligne, le Racingman Bernard Le Roux, solide doyen du groupe du haut de ses 32 ans, est sur le point de signer son retour dans le XV de départ. Non-retenu en novembre pour affronter l’Argentine, avant de se blesser, il a démontré la semaine passée contre Toulouse qu’il avait retrouvé tout son dynamisme et sa puissance. Enfin, en première ligne, le Rochelais Uini Atonio, rappelé le week-end dernier après avoir récupéré de son genou douloureux, devrait débuter et donc laisser, une fois encore, le poste d’impact player encore une fois à Demba Bamba.

"C’est un rôle que j'accepte parce qu'il est devenu très important", avouait d’ailleurs l’intéressé en visio-conférence de presse mercredi. Au talon, Julien Marchand, forfait face aux Blacks, retrouvera logiquement une place de titulaire, avec Cyril Baille sur sa gauche. Comme en club.

Sur le banc, peu de surprises sont à prévoir. Matthieu Jalibert, remis de sa blessure à une cuisse, et Maxime Lucu formeront une charnière remplaçante 100% UBB. Peato Mauvaka, très bon cet automne, sera bien là. Tout comme Romain Taofifenua, Anthony Jelonch et François Cros ainsi que Bamba donc. Verdict définitif vendredi matin sur les coups de 11h.

La composition probable du XV de France : Jaminet - Penaud, Fickou, Danty, Villière - (o) Ntamack, (m) Dupont (cap) - Woki, Alldritt, Cretin - Willemse, Le Roux - Atonio, Marchand, Baille

Pour rappel, le XV qui a battu la Nouvelle-Zélande : Jaminet - Penaud, Fickou, Danty, Villière - (o) Ntamack, (m) Dupont (cap) - Jelonch, Alldritt, Cros - Willemse, Woki - Atonio, Mauvaka, Baille