XV de France: Galthié va privilégier la stabilité pour la liste des 42 avant les VI Nations

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié annoncera mardi, par communiqué, son groupe des 42 joueurs retenus pour préparer le Tournoi des VI Nations qui débutera le 6 février par la réception de l’Italie. Les habituels titulaires, qui ont brillé en novembre contre les All Blacks, seront logiquement reconduits. D’autres comme Virimi Vakatawa et Bernard Le Roux sont attendus chez les revenants. Parmi les nouveaux, Yoan Tanga et Jules Favre pourraient être retenus. Si Antoine Dupont est attendu, Matthieu Jalibert, lui, devrait manquer le début du rassemblement.

Avec les cadres habituels

Le staff du XV de France s’appuiera évidemment sur ses tauliers de ces derniers mois. Parmi les leaders habituels, Charles Ollivon devrait être le seul absent de poids. Déjà forfait en novembre, l’habituel capitaine ne reprendra la compétition que dans les semaines à venir. Pour le reste, ils devraient tous être là, à commencer par Antoine Dupont. Le meilleur joueur du monde, qui n’a plus joué depuis le 11 décembre, a récemment subi une infiltration pour soigner son genou droit. Avant de retrouver les Bleus, il devrait donc faire son retour avec le Stade Toulousain samedi pour la dernière journée de la phase régulière de Coupe d’Europe à l’occasion de la réception de Cardiff. Il était en tout cas de retour à l’entrainement ce lundi après-midi.

Les vainqueurs de la Nouvelle-Zélande, voilà deux mois, seront logiquement conservés, à l’image de Melvyn Jaminet, Damian Penaud, Romain Ntamack, Gabin Villière, Grégory Alldritt, en regain de forme par rapport au début de saison, Cameron Woki, Cyril Baille, pour ne citer qu’eux. Sans oublier ceux qui ont donné satisfaction comme Peato Mauvaka ou Thibaud Flament mais aussi Julien Marchand, forfait contre la Nouvelle-Zélande. Tous prendront la direction de Carpiagne, dans les Bouches-du-Rhône, où ils seront logés par la Légion étrangère.

L’interrogation concerne Matthieu Jalibert. Le demi d’ouverture de Bordeaux-Bègles Matthieu Jalibert, sorti en cours de match dimanche contre les Scarlets, ne pourra pas tenir sa place contre Leicester ce week-end en Champions Cup mais devrait bien être opérationnel pour le début du Tournoi avec le XV de France. Le numéro dix de 23 ans aux quinze sélections, la dernière en tant que remplaçant lors de la victoire contre la Nouvelle-Zélande en novembre dernier, devra cependant observer du repos pour se soigner durant environ deux semaines. Si sa blessure évolue bien, il devrait donc rejoindre le reste du groupe France la semaine du match. Une place lui serait promise dans les 23.

Avec des revenants ?

Plusieurs joueurs absents de la tournée d’automne sont pressentis dans ce groupe des 42 joueurs. C’est le cas en particulier du centre Virimi Vakatawa. Forfait pour les tests de novembre, le Racingman peine à retrouver son meilleur niveau. Ses performances sont cependant en progrès. Vakatawa, dont la dernière sélection remonte à la défaite contre l’Ecosse en mars dernier, devrait malgré tout bien figurer dans la liste annoncée ce mardi. Tout comme son partenaire de club Bernard Le Roux (32 ans, 47 sélections, là aussi la dernière date de la confrontation contre le XV du Chardon).

Le deuxième ligne, qui rêve de jouer la Coupe du monde 2023, est lui aussi attendu dans les noms retenus par Fabien Galthié et son staff. Autre Francilien possiblement concerné: Teddy Thomas. L’ailier monte en puissance à l’image de sa bonne prestation chez les Ospreys le week-end dernier. Il pourrait faire son retour même si un doute demeure. Baptiste Serin, lui, va devoir patienter. Galthié privilégiant Maxime Lucu, forfait contre les Scarlets pour cause de Covid, et Baptiste Couilloud derrière Antoine Dupont.

Avec des nouveaux ?

Lors de sa rentrée médiatique début janvier à Tournon-sur-Rhône, le sélectionneur avait cité une dizaine de joueurs suivis par son staff: le deuxième-ligne Thomas Lavault (La Rochelle), les troisième-ligne Matthias Haddad (La Rochelle), Yoan Tanga (Racing 92), Paul Boudehent (La Rochelle), Antoine Miquel (Toulouse), le demi de mêlée Leo Coly (Mont-de-Marsan, Pro D2), l'ouvreur Leo Berdeu (Lyon), le trois-quarts polyvalent Jules Favre (La Rochelle) et les ailiers Lester Etien (Stade Français) Ethan Dumortier (Lyon). Tous ne seront évidemment pas appelés, certains sont encore un peu tendres.

D’autres pourraient en revanche être appelés. Le troisième ligne Yoan Tanga est bien placé pour découvrir le groupe des 42 lors du stage de la semaine prochaine, mais sans doute pas jouer dès début février. Le nom du Rochelais Jules Favre (22 ans) circule également. Auteur de sept essais en douze matchs de Top 14, il ne cesse d’impressionner en club.