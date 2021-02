XV de France: la compo face à l'Irlande, avec deux changements

Pour affronter l'Irlande ce dimanche (16h) à l'Aviva Stadium, le XV de France de Fabien Galthié effectue deux changements, une semaine après sa victoire convaincante en Italie.

Fabien Galthié et son staff misent sur la stabilité, ou presque. Une semaine après son large succès à Rome face à l’Italie (10-50) en ouverture du Tournoi des VI Nations, le XV de France se déplace en Irlande ce dimanche (16h). Seuls deux changements sont à noter pour les Bleus.

Pour la première fois depuis près d’un an et une défaite face à l’Ecosse en mars dernier, Damian Penaud retrouve une place de titulaire. Le Clermontois remplace Teddy Thomas sur l’aile, pourtant auteur de deux essais samedi dernier lors de la victoire face à l’Italie.

"Teddy a fait un très beau match à Rome, c’est un groupe France. L’option Penaud correspond à un profil qui va nous permettre d’être présent dans un secteur du jeu où on imagine que les Irlandais vont nous emmener, avec du combat dans les couloirs. On l’imagine avec Gabin sur l’autre aile, capable de remplir ce rôle", a expliqué Fabien Galthié.

L’autre changement dans le XV de départ est la titularisation au poste de troisième ligne d’Anthony Jelonch, qui fêtera sa 6e sélection sous le maillot bleu. Remplaçant à Rome, il intègre l’équipe aux dépens de Dylan Crétin. Jelonch remplace le joueur du LOU et sera aligné avec Charles Ollivon et Grégory Alldritt. Fabien Galthié compte sur la présence physique du joueur de 24 ans pour faire face au défi irlandais.

"La performance de Dylan a été très bonne à Rome, a souligné le sélectionneur du XV de France. Il a été bon partout où on l’attendait. On veut faire bouger notre groupe. Anthony a répondu présent lors des derniers rendez-vous. Il a cette capacité d’être dur dans l’intensité. Plus c’est dur, plus il monte en intensité et devient dominant. C’est pour ça qu’on a choisi de l’aligner ."

Du changement aussi sur le banc

Pour le reste, à l’image de l’étincelant Antoine Dupont ou de la belle révélation Arthur Vincent, les Bleus tenteront d’enchaîner une deuxième victoire à l’extérieur avec une équipe reconduite. Touché face à l’Italie, Julien Marchand commencera bien la partie au poste de talonneur.

Du côté du banc des remplaçants, Anthony Bouthier intègrera la feuille de match au détriment de l’ouvreur toulonnais Louis Carbonel. Appelé cette semaine, le Rochelais Uini Atonio prend la place lui du Toulousain Dorian Aldegheri. Forfait, Jean-Baptiste Gros sera remplacé sur le banc de touche par le pilier gauche Hassane Kolingar.

En cas de succès à l'Aviva Stadium à Dublin, le XV de France effectuerait forcément une très belle opération. Pour l'Irlande, battue par le pays de Galles (21-16) dimanche dernier lors de la première journée des VI Nations, mais réduite à 14, une deuxième défaite de suite serait forcément un coup dur. Et un nouveau message envoyé par le XV de France.

La compo du XV de France contre l’Irlande:

Dulin - Penaud, Vincent, Fickou, Villière - (o) Jalibert, (m) Dupont – Ollivon (cap), Alldritt, Jelonch - Willemse, Le Roux - Haouas, Marchand, Baille

Remplaçants :

Bourgarit, Kolingar, Atonio, R.Taofifenua, Cretin, Serin, Bouthier, Thomas