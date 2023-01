XV de France: Ramos titulaire à l’arrière lors du dernier entraînement, une première tendance?

Le quinze de France a vécu son premier entraînement à haute intensité à Capbreton (Landes). A l’arrière, c’est Thomas Ramos qui officiait, tandis qu’Ethan Dumortier a pris place à l’aile gauche. Atonio a été ménagé. Coly, lui, est blessé.

Cette séance était attendue. En effet, le mercredi, au sein du quinze de France, c’est haute intensité. Comprenez, l’entraînement collectif avec engagement total. Mais surtout, les premières chasubles distribuées avec, d’un côté, une équipe qui ressemble aux futurs titulaires. A ce petit jeu, les regards étaient braqués sur le poste d’arrière.

Et c’est donc Thomas Ramos qui a endossé le numéro 15. Son coéquipier à Toulouse, Melvyn Jaminet, avait le 23. Il a débuté avec l’équipe qui pourrait se rapprocher du quinze de départ en Italie (1ère journée des VI Nations, dimanche 5 février à 16h) et a passé une bonne partie de la séance à poste. L’autre intérêt était du côté gauche de l’aile tricolore. En l’absence de Gabin Villiere, on attendait Matthis Lebel. Mais, comme mardi, c’est bien le Lyonnais Ethan Dumortier qui était aligné.

Atonio encore absent

Sinon, le pilier droit de La Rochelle Uini Atonio était encore absent. Rien de grave, une simple contusion selon nos informations. Sipili Falatea était là pour le suppléer. En 2e ligne, après le forfait de Cameron Woki, Thibaut Flament formait l’attelage avec Paul Willemse. Pour le reste, du classique. Baille, Marchand, Jelonch, Ollivon, Alldritt, Dupont, Ntamack, Fickou, Moefana et Penaud étaient là.

Chez les remplaçants, on trouvait Priso, Barlot, Haouas, Taofifenua, Boudehent, Jalibert et Jaminet. Il manquait un demi de mêlée remplaçant et pour cause. Mardi, pendant l’entraînement, le Montpelliérain Léo Coly s’est blessé à une cuisse. Il souffre d’une déchirure et sera absent quatre à six semaines. Il avait été, avec Haouas, le seul joueur du MHR à ne pas avoir été ménagé après avoir joué dimanche en Champions Cup. Il faudra donc appeler un autre joueur à ce poste.