Toulouse: Thomas Ramos suspendu cinq semaines

Une commission de discipline indépendante de l'EPCR a suspendu ce mercredi Thomas Ramos pour les cinq prochaines semaines, après son coup de tête dimanche lors du match de Champions Cup face à Sale. L'arrière a aussi été puni pour un contact jugé intentionnel dans la zone oculaire d'un autre joueur.

Thomas Ramos connaît sa sanction après son carton rouge reçu dimanche contre Sale en Champions Cup. L'EPCR a annoncé mercredi que le joueur du Stade Toulousain était suspendu pour les cinq prochaines semaines. L'arrière pourra rejouer à partir du 23 janvier.

Des suspensions appliquées simultanément

Lors de la dernière minute de la rencontre dimanche où son équipe s'est largement imposée (45-19), Thomas Ramos a assené un coup de tête à Byron McGuigan. Le joueur de 27 ans était aussi cité par l'EPCR pour un soupçon de contact avec les yeux de Gus Warr. La sanction a été prononcée par une commission de discipline indépendante de l'instance.

Thomas Ramos avait nié l'intentionnalité de son geste dans la zone oculaire de Warr. Si l'arrière a pris cinq semaines pour ce geste et quatre pour le coup de tête, Ramos n'en purgera que cinq au total. "La Commission a décidé que les deux sanctions de cinq semaines et de quatre semaines devaient être appliquées simultanément", indique le communiqué. Le joueur et son club peuvent encore faire appel de cette décision.

Le Stade Toulousain devra jouer sans Thomas Ramos pour les trois prochaines rencontres de Top 14, contre Castres ce vendredi d'abord puis face à Clermont le 1er janvier et La Rochelle le 7. Il loupera aussi deux matchs européens dont le déplacement sur la pelouse de Sale le 14 et la réception du Munster le 22.