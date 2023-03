XV de France: vers un statu quo pour la compo contre l'Angleterre

Fabien Galthié devrait compter sur Sipili Falatea et François Cros pour le Crunch, France-Angleterre, comptant samedi pour la 4e journée du Tournoi des VI Nations.

Les Bleus ont vécu leur traditionnel entraînement de haute intensité du mercredi. À trois jours du match en Angleterre, seuls deux changements sont à noter dans le quinze de départ par rapport à l’Ecosse, entre suspension et blessure, avec les rentrées de Falatea et Cros. Touché à la cheville, Matthieu Jalibert est incertain.

Jonathan Danty était encore au centre de toute les attentions ce mercredi à Marcoussis. Le Rochelais, déjà présent il y a deux semaines avant la venue de l’Ecosse, mais pas encore au niveau physiquement comme l’avait indiqué le staff, et titulaire indiscutable au poste de trois quart centre des Bleus sur l’année 2022, allait-il figurer parmi les titulaires, à trois jours du Crunch face aux Anglais ?

Blessé au genou le 31 décembre dernier, Jonathan Danty va déjà mieux. Mais après avoir enchaîné trois matchs de Top 14 avec La Rochelle (41 minutes à Castres, 67 face à Brive et un match entier à Pau) et que tout portait à croire qu’il pouvait de nouveau intégrer le quinze de départ samedi, il n’était pas parmi les joueurs sensés débuter à Twickenham. C’est bien Yoram Moefana, qui a disputé les trois premiers matchs du Tournoi en Italie, Irlande et face à l’Ecosse, qui a pris place au centre.

Danty tout de même sur le banc?

Ces entraînements ne sont pas un jeu de cache-cache avec les observateurs. Le staff n’a pas voulu changer la composition de la ligne de trois-quarts. Après la claque irlandaise, les Bleus ont redressé la barre face à l’Ecosse et il est sans doute logique de laisser des hommes qui ont contribué à une victoire avec bonus face à un adversaire qui débarquait invaincu au Stade de France. Le duo Fickou-Moefana est donc partie pour enchaîner une quatrième association de suite.

Danty sera-t-il toutefois sur le banc ? C’est l’autre question. Fabien Galthié changera-t-il sa formule des « finisseurs » (six avants pour deux trois-quarts) en ajoutant Danty ? Cette question reste en suspens, tant le duel face aux Anglais et leurs puissant pack justifierait de placer six avants (et donc deux trois quarts, un demi de mêlée et un ouvreur) en réserve. Mais le Rochelais portait une chasuble de remplaçant et a beaucoup participé au collectif. Une fois au relais de Moefana, une autre au relais de Fickou. Pour ce qui est des autres changements au sein de l’équipe de départ, ils étaient attendus et forcés, après la suspension d’Haouas et la blessure de Jelonch.

Falatea plutôt qu’Aldegheri, Mauvaka et Lucu de retour dans le groupe ?

C’est donc Sipili Falatea qui devrait débuter à la place du Montpelliérain en première ligne (et également à la place d’Atonio qui purge son deuxième et dernier match de suspension). La logique a cette fois-ci été respectée. Falatea était le suppléant d’Atonio depuis le début du Tournoi et si le staff avait choisi l’expérience d’Haouas pour l’Ecosse, ce ne sera pas le cas pour l’Angleterre. Aldegheri, malgré ses 8 sélections (Falatea en compte 10) et surtout ses deux matchs à Twickenham sur son CV (dont son dernier en bleu en mars 2021) prendra place sur le banc. Falatea a disputé 63 minutes contre l’Ecosse et a tenu son rang. Habitué des Bleus depuis la tournée en Australie en juillet 2021, il vivra tout de même là un vrai baptême du feu avec ce Crunch.

Enfin, en 3e ligne, c’est logiquement François Cros qui va prendre le relais du malheureux Anthony Jelonch, lequel a été opéré du genou en début de semaine à Toulouse. Cros (18 sélections) est un habitué du mandat Galthié, titulaire dès la prise de fonction du sélectionneur (il n’avait pas été retenu pour disputer la Coupe du monde au Japon) et lors du Grand Chelem l’an passé. Toutefois, il faudra choisir un nouveau remplaçant en 3e ligne. Sélectionné pour la première fois lors de la dernière tournée au Japon, le Rochelais Yoann Tanga (2 sélections) part avec les faveurs des pronostics.

Dans l’attente de nouvelles de Jalibert

La frayeur du jour concerne Matthieu Jalibert. Le demi d’ouverture de l’Union Bordeaux-Bègles n’a pas terminé la séance. Sur une attaque, et alors qu’il portait le ballon, il a été plaqué à la fois par Couilloud et Darmon et s’est blessé à la cheville gauche. Sur le moment, il se tordait de douleur. En attendant des nouvelles, l’inquiétude est grande le concernant. Enfin, toujours selon cet entraînement, Peato Mauvaka aurait un temps d’avance pour suppléer Marchand au talonnage, dépassant au passage le Castrais Gaetan Barlot. Même chose au poste de demi de mêlée. De retour d’une blessure à la cheville qui l’a privé des trois premiers matchs du Tournoi, Maxime Lucu a alterné avec le capitaine Antoine Dupont. Il devrait faire partie du groupe, ce qui pousserait Baptiste Couilloud hors des 23, sans avoir disputé une seule minute en Irlande et contre l’Ecosse.

La composition probable du XV de France en Angleterre: Ramos - Penaud, Moefana, Fickou, Dumortier - Ntamack, Dupont - Ollivon, Alldritt, Cros - Willemse, Flament- Falatea, Marchand, Baille.