Un an après, le monde du rugby n'a pas oublié Federico Martin Aramburu

Un an jour pour jour après l’assassinat de Federico Martin Aramburu, tué en pleine rue le 19 mars 2022 après deux altercations avec des membres de l’ultradroite, un hommage en présence de ses proches et de plusieurs personnalités du rugby a été rendu aujourd’hui à Paris.

Sous la pluie, installé à gauche de la petite tonnelle devant le 146 du boulevard Saint-Germain à Paris, Shaun Hegarty, rescapé de la fusillade, a les yeux rougis par l’émotion. Ce n’est pas le seul. A ses côtés, plusieurs proches de l’ancien troisième ligne de Biarritz. Son épouse Maria, sa mère Cecilia ainsi que plusieurs personnalités du rugby français, restées une journée de plus après le Tournoi des Six Nations pour rendre hommage à Federico Martin Aramburu, assassiné en pleine rue le 19 mars 2022 après deux altercations avec des membres de l’ultradroite.

Posées sur des chevalets, deux plaques commémoratives. L’une avec l’inscription : "A la mémoire de Federico Martin Aramburu, citoyen franco-argentin, international de rugby, Fils, Mari, Père et Ami assassiné le 19 mars 2022 à 42 ans" sera installée plus tard, une fois que tous les accords légaux seront obtenus. L’autre portait un message : "Jamais plus une famille ne devrait être endeuillée à cause des idées et de la haine qui nichent dans les fanatismes comme celui de l'extrême droite."

Le monde du rugby rassemblé

Les différents discours prononcés à la tribune avaient un message clair : ne pas oublier le joueur et l’homme qu’était Federico Martin Aramburu. Maria, son épouse, n’a pas pris la parole devant la centaine de personnes. C’est la maman de Federico Martin Aramburu, Cecilia, qui a prononcé un discours pour revenir sur les faits, l’histoire de la famille et en faisant plusieurs fois références aux deux suspects dans cette affaire, membres de l’ultradroite et fiché S par les services de police. Pierre Rabadan, l'adjoint en charge des Sports à la mairie de Paris, a expliqué que le combat "contre l'extrême-droite est toujours dans nos valeurs" et que "Federico Aramburu en sera un moteur supplémentaire".

Sur le trottoir devant les deux plaques commémoratives, des visages bien connus du monde du rugby. L’ancien président de la Fédération, Bernard Laporte, à ses côtés Serge Simon, représentait la FFR. Dans la foule, Serge Blanco, Thomas Lièvremont, Thierry Dusautoir, Dimitri Yachvili ou encore Imanol Harinordoquy étaient venus rendre hommage à l’ancien ailier du Biarritz Olympique. Des Pumas comme Gonzalo Quesada ou Juan Imhoff étaient aussi présents. Certains n’ont pas pu retenir leurs larmes pendant ce moment très fort de recueillement.