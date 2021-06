VI Nations: des images dévoilent une bagarre entre Gallois à l'entraînement

Des images diffusées sur les réseaux sociaux dévoilent la bagarre, à l'entraînement du XV du pays de Galles pendant le Tournoi des VI Nations, qui avait provoqué une blessure à l'oeil gauche du capitaine Alun Wyn Jones.

En février, le pays de Galles était dubitatif par rapport à l'oeil au beurre noir affiché par le capitaine Alun Wyn Jones dans le match du Tournoi des VI nations remporté contre l'Irlande (21-16). Rapidement, l'hypothèse d'une bagarre à l'entraînement avait été évoquée. Celle-ci est confirmée quatre mois plus tard par des images révélées vendredi sur les réseaux sociaux.

Le recordman mondial des sélections (148 apparitions) avait ainsi été victime d'une bagarre à l'entraînement avec son coéquipier Jake Ball. Les images dévoilées montrent les deux joueurs se tenir et se frapper au visage, pendant que leurs coéquipiers tentent de remettre de l'ordre.

"Nous sommes passés à autre chose"

"C'est le rugby", avait déjà lâché Jake Ball dans une interview à The XV Rugby. "Il a donné quelques coups de poing et j'en ai donné quelques-uns en retour. Heureusement pour moi, quelques-uns des miens ont atterri. Lui et moi avons parlé, et nous sommes passés à autre chose", avait-il ajouté.

Cette bagarre n'avait donc pas empêché le Pays de Galles de s'imposer 21-16 face aux Irlandais, et ensuite de remporter le Tournoi des VI Nations, en dépit d'une défaite sur le fil face à l'équipe de France (32-30).

À 35 ans, Alun Wyn Jones a récemment prolongé son contrat avec les Ospreys et sa fédération, ce qui l'engage jusqu'en 2022. "Je suis très heureux de prolonger mon contrat actuel pour une année supplémentaire. Je suis reconnaissant de pouvoir continuer à faire ce que j'aime et de pouvoir continuer à jouer pour les Ospreys", a affirmé la légende du XV du Poireau.