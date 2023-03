VI Nations: les Bleus resteront au Stade de France en attendant Irlande-Angleterre

Samedi, en cas de victoire lors de leur match face au pays de Galles (15h45), les rugbymen français seront tenus de rester au Stade de France une partie de la soirée. Le protocole leur impose en effet d’attendre le résultat de la rencontre Irlande-Angleterre (18h) qui scellera le Tournoi et sacrera un vainqueur.

Samedi, les Bleus devront patienter un peu avant de profiter de la nuit parisienne. Car s’ils battent le pays de Galles, ils seront toujours en course pour le gain du Tournoi des VI Nations. Or, la dernière rencontre de la compétition entre l’Irlande et l’Angleterre se disputera dans la foulée de leur match (18h). Et elle seule décidera du classement final et de la première place, pour laquelle les Irlandais sont évidemment largement favoris.

Mais l’organisation du Tournoi impose aux joueurs français de rester au Stade de France, où un banquet est d’ailleurs organisé. Si jamais les hommes de Fabien Galthié renversaient la tendance, une remise de trophée officielle est potentiellement prévue dans les entrailles du "SDF".

Les Gallois avaient vécu la même chose en 2021, mais sans jouer : une semaine après la 5e et dernière journée avait lieu la rencontre France-Ecosse comptant pour la 3e journée, mais reportée à cause d’une épidémie de Covid dans les rangs français, et disputé en tant que dernier acte.

La France s’était inclinée (23-27) et le lendemain, les Gallois avaient soulevé le trophée. Deux trophées seront donc à disposition ce samedi : l’un à Dublin, l’autre à Paris. Reste à savoir qui le soulèvera.