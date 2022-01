VI Nations: pourquoi le calendrier des Bleus est idéal

A une semaine du coup d’envoi du Tournoi des VI Nations 2022, le XV de France, auréolé de son succès de prestige face aux All Blacks, peut nourrir de belles ambitions. D’autant que le calendrier lui est semble-t-il favorable.

La température monte dans les rangs du XV de France. On ne parle pas du Covid qui n’a pas épargné certains Bleus mais du Tournoi des VI Nations qui débute dimanche prochain avec la réception de l’Italie au Stade de France (16h). En quête d’une première victoire depuis 2010, les Bleus peuvent être ambitieux et croire au titre. En net progrès en 2021, les joueurs de Fabien Galthié ont terminé l’année sur un feu d’artifice avec une victoire d’anthologie face à la Nouvelle-Zélande (40-25) lors du dernier test-match d’automne.

Trois matchs à la maison

Une autre donnée incite à l’optimisme, le calendrier. Comme un an sur deux, le XV de France s’apprête à recevoir trois fois pour deux déplacements. Les partenaires d’Antoine Dupont joueront à la maison face à l’Italie, l’Irlande et enfin l’Angleterre pour le Crunch en clôture de cette édition 2022. Ils iront jouer en Ecosse et au pays de Galles. Or sur les cinq victoires de l’équipe de France dans le Tournoi depuis l’instauration des VI Nations depuis 2000, quatre ont été glanées des années où les Bleus ont davantage joué à domicile.

Le Crunch au SDF

Autre avantage supposé, les Bleus seront soutenus par leur public face à deux concurrents direct : l’Irlande et l’Angleterre. Par ailleurs, la France bénéficiera d’un week-end de repos entre ses deux déplacements à Murrayfield pour affronter l’Ecosse et au Millenium de Cardiff pour défier les Gallois.

Alors que les Bleus tenteront de se mettre sur de bons rails dès le premier match, dimanche prochain au Stade de France, face à l’Italie, Fabien Galthié compte sur le vécu et l’appétit de ses joueurs pour renouer, enfin, avec la victoire dans le Tournoi : "Nous voulons et nous pouvons gagner les compétitions dans lesquelles nous allons nous engager, notamment le Tournoi, rappelait le sélectionneur en début d’année. L’équipe va encore grandir, elle va cumuler plus de sélection, plus d’expérience collective et la moyenne d’âge va monter. Et obligatoirement nous allons être meilleur, l’équipe de France sera meilleure. Le choix est d’arriver en 2023 avec une équipe qui a un vécu, un parcours commun, avoir une forme de cohérence et de continuité et de développement collectif."

Le calendrier des Bleus :

France-Italie le 6 février à 16h au Stade de France

France-Irlande le 12 février à 17h45 au Stade de France

Ecosse-France le 26 février à 15h15 à Murreyfield d’Edimbourg

Pays de Galles-France le 11 mars à 21h au Millenium de Cardiff

France-Angleterre le 19 mars à 21h au Stade de France