Stade Toulousain: Dupont de retour contre le Racing avant de rejoindre les Bleus

Le demi de mêlée international Antoine Dupont, qui n’a plus porté le maillot de Toulouse depuis le 11 décembre, fera son retour en tant que titulaire samedi contre le Racing. Avant de retrouver le XV de France quelques heures plus tard pour préparer le début du Tournoi contre l’Italie.

Cette fois, c’est la bonne. Le demi de mêlée international Antoine Dupont va enfin effectuer son retour sur les terrains. Le meilleur joueur du monde sera bien titulaire pour la réception du Racing 92 samedi soir lors de la 16eme journée de Top 14, aux côtés de Romain Ntamack, lui aussi rétabli (tout comme Cyril Baille, François Cros et Anthony Jelonch).

Après quelques soucis, notamment un genou douloureux, Dupont (25 ans, 35 sélections) avait été testé positif la semaine passée. Le numéro 9 devait initialement reprendre la compétition pour la réception de Cardiff avant d’être contaminé et que… le match ne soit annulé.

Une bonne nouvelle pour les Bleus

Dupont, qui n’a plus joué depuis la victoire à Cardiff le 11 décembre dernier en Champions Cup, pourra ainsi retrouver du rythme avant de rejoindre quelques heures plus tard le XV de France pour préparer le match contre l’Italie, la semaine prochaine, le 6 février, au Stade de France, en ouverture du Tournoi des VI Nations.

Forcément une bonne nouvelle pour le staff de Fabien Galtié qui pourra donc compter sur son capitaine. "Je l'ai eu, on a échangé : il va bien, affirmait le sélectionneur mercredi. Il a repris l'entraînement depuis deux semaines. Il souhaitait jouer (contre Cardiff) mais le match n'a pas pu se jouer. En plus, il a été contrôlé positif au covid ensuite. Mais il va bien, il s'entraîne toujours. Aujourd'hui, il a un test dans son club et, en fonction des résultats, il jouera ou pas avec le Stade toulousain. Ça, c'est la décision de son manager Ugo Mola et je lui fais confiance pour prendre la meilleure décision pour son équipe et pour Antoine". Et pour les Bleus indirectement.

Dès dimanche, il va ensuite retrouver les Bleus dans une liste de 42 joueurs bien différente de celle annoncée le week-end dernier en raison des divers forfaits. A moins d’un pépin durant le match samedi, le capitaine du XV de France pourra bel et bien se lancer à l’assaut du Tournoi.