XV de France: Baille, un retour express pour défier l’Australie

Alors qu’il n’a fait son retour sur les terrains que samedi dernier en club après avoir été opéré des adducteurs cet été, le pilier gauche toulousain Cyril Baille (29 ans, 36 sélections) devrait être titulaire samedi contre l’Australie au Stade de France. Paul Willemse est, lui, forfait.



Ce devrait être la sensation de cette première composition d’équipe automnale. L’histoire d’un retour express en sélection. Ecarté des terrains lors des huit premières journées de Top 14 après avoir été opéré de l’adducteur gauche cet été, Cyril Baille est en passe de retrouver le XV de France dans la peau d’un titulaire pour affronter l’Australie, ce samedi soir (21h) au Stade de France.

Le pilier gauche du Stade Toulousain, considéré comme l’un des meilleurs à son poste dans le monde, n’a pourtant fait son retour sur les terrains que samedi dernier. C’était lors de la défaite des Rouge et Noir contre Bayonne sur la pelouse de Jean-Dauger (26-22), lors de la 9eme journée de championnat. Il est entré en jeu à la 46eme minute de la rencontre en signant une performance rassurante. Suffisant en tout cas pour être rappelé par le staff de Fabien Galthié le lendemain à Marcoussis.

Un signal fort envoyé par le staff

Confronté à la blessure du Toulonnais Jean-Baptiste Gros, ce retour tombe évidemment à point nommé pour l’encadrement du XV de France. Depuis le début du rassemblement, c’est Dany Priso qui était systématiquement aligné avec les potentiels titulaires, y compris mardi. Mais lors de la séance à haute intensité de mercredi après-midi, Baille a évolué avec le numéro 1 dans le dos. Et c’est bien lui devrait démarrer contre les Wallabies.

Comme pour le demi d’ouverture Romain Ntamack, qui n’a plus disputé le moindre match depuis le 11 septembre et une blessure à la cheville contractée contre le RCT, le signal envoyé par le sélectionneur et ses adjoints serait évidemment très fort. A moins d’un an de la Coupe du monde, Fabien Galthié veut s’appuyer sur ses cadres au sein d’une équipe clairement définie. Avec l’ambition de poursuivre la série de victoires (dix de rang) ce week-end puis contre les champions du monde sud-africains sept jours plus tard et enfin le Japon.

La dernière incertitude concernait le poste de deuxième ligne. Le Montpelliérain Paul Willemse ne s’est pas entraîné en raison "d’une petite gêne à la cuisse" selon Thibault Giroud, le directeur de la performance du XV de France. L’international aux 24 sélections a finalement déclaré forfait pour ce premier rendez-vous de la tournée et rentrera en club dans les heures à venir. Il pourrait être indisponible une dizaine de jours selon nos informations. Mercredi, c’est le Toulousain Thibaud Flament qui l’a remplacé avec le numéro 5 au côté de Cameron Woki pour un duo dynamique alors que Romain Taofifenua, plus costaud, était aligné avec les remplaçants.

Pour le reste, pas de surprises à attendre. Thomas Ramos sera titulaire à l’arrière et endossera le rôle de buteur alors que Charles Ollivon, même privé du capitanat, sera très attendu en troisième ligne en compagnie de Grégory Alldritt et Anthony Jelonch

Le XV de départ probable : Ramos - Penaud, Fickou, Danty, Moefana - (o) Ntamack, (m) Dupont (cap) - Ollivon, Alldritt, Jelonch - Flament, Woki - Atonio, Marchand, Baille