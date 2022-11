XV de France: Ramos titulaire et buteur contre l’Australie

Selon les informations de RMC Sport, l’arrière toulousain Thomas Ramos sera titulaire contre l’Australie samedi soir (21h) et endossera le rôle de buteur.

Il n’a plus débuté un match du XV de France avec le numéro 15 dans le dos depuis le 22 novembre 2020 et une victoire contre l’Ecosse (22-15) à Edimbourg dans le cadre de la Coupe d’automne des nations au sein d’une équipe remaniée. Ce jour-là, le Toulousain avait passé quatre pénalités et une transformation sur l'essai de Virimi Vakatawa en début de seconde période.

Vingt-quatre mois plus tard, le compteur de Ramos ne compte que trois maigres sélections de plus, à chaque fois comme remplaçant en 2022 lors du Tournoi des VI Nations contre l’Italie, l’Ecosse et l’Angleterre, le match du Grand Chelem, pour un temps de jeu famélique puisqu’il n’a alors été que très peu utilisé avec seulement 19 minutes grappillées dans les trois fins de match (successivement cinq minutes, dix puis quatre). Barré en sélection ces dernières saisons par le Montpelliérain Anthony Bouthier, le Rochelais Brice Dulin puis par son désormais partenaire de club, Melvyn Jaminet, l’arrière des Rouge et Noir a rongé son frein ces dernières saisons avec ce statut de doublure. Sans rien perdre cependant de ton talent.

Ce week-end, il retrouvera une place dans le XV de départ pour sa 18e rencontre internationale. Il profite de l’absence de Jaminet, blessé, mais surtout Ramos est logiquement récompensé de son très bon début de saison dans la Ville Rose. Sept fois titulaire lors des huit premières journées (avant de rejoindre Marcoussis, au lendemain de ses 26 points marqués contre La Rochelle), le natif de Mazamet a d’abord été utilisé à l’arrière contre l’UBB et le RCT avant de passer à l’ouverture pour pallier l’indisponibilité de Romain Ntamack.

Buteur contre les Wallabies

A désormais moins d’un an du Mondial, le meilleur réalisateur de la saison sur les huit premières journées de Top 14 (le Bayonnais Gaëtan Germain et le Racingman Finn Russell l’ont dépassé le week-end dernier en son absence) aura une belle occasion à saisir samedi soir (21h) contre les Wallabies à Saint-Denis, avant les tests contre l’Afrique du Sud (le 12 novembre à Marseille) et le Japon (le 20 à Toulouse). Aussi bien dans le jeu qu’au pied, où il assumera, comme en club, le rôle de buteur selon les informations de RMC Sport.

"Il a travaillé dur pour faire un début de saison le plus complet possible, avouait Matthis Lebel jeudi dernier en conférence de presse. Il l’a montré. Sur tous les matchs qu’il a joués depuis le début de saison, je pense qu’il n’est jamais passé à côté. C’est vraiment bien pour lui, après c’est un bosseur, Il se le gagne. C’est un mec qui aime le rugby, qui s’intéresse vraiment au rugby, à comment faire déjouer une équipe, à ce qu’il doit améliorer, ce qu’il peut apporter. C’est un amoureux du rugby." Qui rêve désormais de faire chuter rapidement des Wallabies qu'il n'a encore jamais affrontés.