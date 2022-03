XV de France: France-Afrique du Sud à Marseille en novembre ?

Pour la réception de l’Afrique du Sud au mois de novembre, le XV de France pourrait se déplacer à Marseille, selon nos informations.

Le choc est particulièrement attendu. Pour la première fois depuis le début du mandat de Fabien Galthié, les Bleus affronteront les Boks cet automne. La date est déjà connue puisque la réception des champions du monde en titre est programmée le 12 novembre. Mais où ? Peut-être pas en région parisienne comme prévu initialement…

Des travaux au Stade de France

Selon les informations de RMC Sport, la rencontre de prestige pourrait se dérouler au stade Vélodrome de Marseille. Une première pour le XV de France depuis février 2018 et un match du Tournoi des VI Nations remporté contre l’Italie. La Fédération Française de Rugby a fait la demande en ce sens puisque le Stade de France aurait une capacité limitée en raison de travaux.

Une semaine plus tôt, Antoine Dupont et ses partenaires recevront l’Australie, que les Français ont affrontée à trois reprises l’été dernier, à Saint-Denis avant de retourner en province le 19 novembre. Plus précisément à Toulouse pour un match contre le Japon, un adversaire que les Français défieront déjà à deux reprises en juillet sur le sol nippon. Les Bleus n’ont plus évolué dans la Ville Rose depuis 2016.