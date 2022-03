XV de France: Jalibert et Jolmès absents face au pays de Galles

Comme attendu, Matthieu Jalibert et Thomas Jolmès sont forfait pour le déplacement au pays de Galles (11 mars à 21 heures). Ils sont remplacés dans le groupe France par Antoine Hastoy et Swan Rebbadj.

La mauvaise nouvelle se confirme pour Matthieu Jalibert. Forfait de dernière minute avec l'UBB face à Pau ce samedi, le demi d'ouverture manquera le déplacement du XV de France au pays de Galles (vendredi à 21 heures), pour la 4e journée du Tournoi des VI Nations. Son coéquipier Thomas Jolmès doit également déclarer forfait. "Swan Rebbadj (3 sélections, 27 ans, RC Toulon) et Antoine Hastoy (1 sélection, 24 ans, Section Paloise) sont sélectionnés pour rejoindre le groupe des 42 joueurs du XV de France pour préparer le match contre le pays de Galles du Tournoi des Six Nations 2022", souligne la Fédération Française de Rugby.

"Difficile à vivre"

Après ce coup dur, Matthieu Jalibert a exprimé son amertume sur Instagram. "Beaucoup de frustration et de tristesse après cette nouvelle rechute. C'est difficile à vivre quand on est compétiteur. Mais la vie ne s'arrête pas là. Merci pour vos messages. C'est compliqué de répondre à tout le monde mais vos mots me vont droit au coeur. Je ne lâcherai pas. Tôt ou tard, je serai de retour."

Jalibert, tracassé par des blessures aux deux quadriceps ce dernier trimestre, n'a plus rejoué en compétition depuis le match de Coupe d'Europe contre les Scarlets le 16 janvier dernier.