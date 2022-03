XV de France: Galthié craint d’autres absences liées au Covid pour la fin du VI Nations

Fabien Galthié et le staff du XV de France ont appris mercredi les tests positifs au Covid-19 de Damian Penaud et Romain Taofifenua. Le sélectionneur des Bleus redoute d’autres forfaits surprises avant d’affronter le pays de Galles dans le Tournoi des VI Nations.

Voilà une tuile que les Bleus n’attendaient plus. Après la bonne nouvelle concernant l’état physique d’Antoine Dupont, le staff du XV de France a appris ce mercredi les tests positifs au Covid-19 de Damian Penaud et Romain Taofifenua. L’ailier de Clermont et le deuxième ligne de Lyon sont contraints de déclarer forfait pour le match du Tournoi des VI Nations vendredi à Cardiff contre le pays de Galles. Une mauvaise surprise pour Fabien Galthié qui se retrouve face au risque d’autres absences de dernière minute dans son groupe.

"[D’autres joueurs positifs avant le match?] On s’y prépare. On s’y prépare, a lancé le technicien français face à la presse. On sera retesté a priori. Mais on n’a pas d’information supplémentaire. C’est le comité des VI Nations qui nous imposera la suite dès jeudi, à savoir si on reteste ou pas. On ne sait pas et on attend les informations. Mais on se prépare (à d’éventuels forfaits supplémentaires)."

>> La conf du XV de France avant le match contre les Gallois

Galthié a modifié sa stratégie avec les finisseurs

Attendu dans le XV de départ face aux Gallois, Damian Penaud laisse donc sa place au Bordelais Yoram Moefana. Le forfait de Romain Taofifenua a également poussé Fabien Galthié à modifier sa stratégie pour ses finisseurs en passant de six à cinq avants sur le banc pour le match contre le XV du Poireau au Millenium de Cardiff.

"Il faut s’adapter. Le mot gênant n’est pas approprié, c’est adaptation et réaction, a encore estimé le sélectionneur des Bleus à deux jours de la rencontre. On est une équipe et un groupe France qui doit être complémentaire quoi qu’il arrive, n’importe où, n’importe quand et avec n’importe qui."

Galthié: "C’est violent psychologiquement"

Auteur d’un superbe début de Tournoi des VI Nations avec trois victoires en autant de match, le XV de France espère s’offrir une belle victoire face au pays de Galles et ainsi rester en course pour un potentiel Grand Chelem. Damian Penaud et Romain Taofifenua compteront sur leurs coéquipiers pour entretenir cet espoir avant un potentiel retour pour le dernier match face à l’Angleterre le 19 mars prochain. Mais avant le crunch, les Bleus doivent battre les Gallois malgré les coups du sort.

Et Fabien Galthié d’adresser un message de soutien aux deux joueurs placés en isolement après leur test positif au Covid: "Malheureusement pour eux, Damian Penaud et Romain Taofifenua ont appris ce matin, alors qu’ils faisaient leur valise, qu’ils étaient exclus et isolés. Pour l’avoir connu c’est violent. Je peux en témoigner c’est violent, très violent psychologiquement. J’ai d’abord une pensée pour eux et leur famille ainsi que pour leurs copains qui sont dans la composition d’équipe. C’est violent. Mais on doit continuer."