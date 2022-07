XV de France: Galthié félicite les nouveaux après la victoire face au Japon

Après le succès des Bleus ce samedi au Japon (42-23), le sélectionneur Fabien Galthié a salué le visage affiché par les petits nouveaux Thomas Jolmes, Yoan Tanga et Thomas Lavault.

La belle série continue. Poussif en première période, le XV de France a fait la différence au retour des vestiaires pour décrocher sa neuvième victoire de rang ce samedi, en surclassant le Japon (42-23) à Toyota pour le premier match de sa tournée estivale. Les hommes de Fabien Galthié, battus pour la dernière fois en juillet 2021 par l'Australie (33-30), l'ont emporté grâce à cinq essais de Damian Penaud (3e, 58e), Matthis Lebel (45e), Yoram Moefana (61e) et Pierre Bourgarit (68e).

Ils établissent ainsi un nouveau record de succès consécutifs pour l'équipe de France dans l'ère moderne (depuis 1945), effaçant des tablettes la génération emmenée par Serge Blanco, Philippe Sella, Denis Charvet, Didier Camberabero, Pierre Berbizier... qui avait enchaîné dix matchs sans défaite (dont 1 nul) entre novembre 1986 et juin 1987. Les Bleus de 2022 se rapprochent également d'une série de dix victoires d'affilée, dont huit contre l'Allemagne, établie en 1931 et 1937.

"Tanga a fait un gros match"

Dans des conditions climatiques loin d'être évidentes (35°C et 50% d'humidité), le staff tricolore a dû apprécier le jeu au pied de Melvyn Jaminet (auteur de 17 points) et les percées de Yoram Moefana, alors que les retours du capitaine Charles Ollivon et de Matthieu Jalibert n'ont pas été particulièrement probants. Galthié a aussi salué le visage affiché par les petits nouveaux : Thomas Jolmes et Yoan Tanga, alignés d'entrée, et Thomas Lavault, lancé à la pause.

"Il y a trois nouveaux capés, en effet. Thomas Jolmès a fait trente minutes de très très haut niveau : il a répondu présent, il a apporté tout ce qu'il fallait. Après, ça a été dur car il n'avait pas enchaîné durant la saison... Yoan Tanga, lui, a été à l'image du match contre l'Angleterre avec les Barbarians: il a fait un gros, gros match. Thomas Lavault a fait une bonne entrée à la mi-temps. Il a été parfait dans son rôle de suppléant et très complémentaire avec Thibaud Flament. Il a beaucoup de potentiel", a commenté le sélectionneur en conférence de presse.

"Notre objectif, c'était de gagner. Dans le contenu, il y a beaucoup d'éléments qu'on retient. Il faut prendre en compte que c'est une équipe jeune, avec très peu d'expérience collective : seulement 25 ans de moyenne. C'est une équipe jeune donc on retient sa capacité à comprendre ce qu'il s'est passé en première période et à réagir. On a joué juste ensuite", s'est félicité Galthié. Prochain rendez-vous fixé samedi prochain, toujours face au Japon, à Tokyo (7h50 heure française).