Japon-France: le XV de France signe un large succès, le record de victoires consécutives en vue

Sur le score de 42-23, les Bleus ont remporté, samedi au Toyota Stadium, le premier de leurs deux test-matchs prévus contre le Japon. Le XV de France n'est plus qu'à une victoire de son record de succès consécutifs.

Malgré l'éprouvante chaleur, faisant tutoyer le mercure avec la marque des 35°C, les remplaçants prolongent avec brio la belle série des Bleus. Au Toyota Stadium, samedi, le XV de France s'est largement imposé 42-23 face au Japon, remportant ainsi le premier de ses deux test-matchs de juillet prévus face à cette même sélection nippone.

Cette neuvième victoire consécutive (depuis le 29-20 contre l'Argentine en novembre dernier) est un record d'après-guerre du rugby français. Ce n'est toutefois pas un record absolu, celui-ci étant fixé à dix succès de suite et remontant à la période 1931-1937.

Deux essais pour Penaud, un premier pour Lebel

Pour accomplir cette démonstration, le XV de France n'a eu besoin que de deux des titulaires du dernier match disputé en mars, celui du sacre au Tournoi des VI nations contre l'Angleterre. Seuls Damian Penaud et Melvyn Jaminet étaient présents au coup d'envoi. Tous les autres cadres ont été laissés au repos. De quoi faire de la place pour Charles Ollivon, capitaine de retour après plus d'un an d'absence en raison d'une blessure, mais aussi pour Matthieu Jalibert, lui aussi trahi par son physique depuis plusieurs mois.

Le score ne le suggère pas, mais le Japon a opposé une belle résistance en première période, qui s'est achevée sur un score de parité (13-13). Si Damian Penaud s'est offert le premier essai très rapidement (3e), les Japonais ont su prendre brièvement l'avantage avec celui de Tevita Tatafu (13e).

Mais après la pause, il n'y avait plus que les Bleus sur le terrain. Matthis Lebel (43e), Damian Penaud (58e), Yoram Moefana (61e) et Pierre Bourgarit (69e) ont enchaîné les essais, pendant que Melvyn Jaminet se chargeait des transformations et des pénalités (45e, 54e, 59e, 70e). Ce n'est que dans les ultimes instants de la rencontre que les Japonais ont refait surface, avec un essai anecdotique après la 80e minute.

La revanche face au Japon est prévue samedi 9 juillet, cette fois au stade national de Tokyo. Le coup d'envoi sera donné à 7h50.