XV de France: la liste des 14 joueurs non retenus pour l’Irlande

Le XV de France affronte l’Irlande samedi (17h45, au Stade de France) dans le cadre de la 2e journée du Tournoi des VI Nations. Le staff des Bleus a communiqué ce mercredi la liste des 14 joueurs non retenus pour cette rencontre.

La composition du XV de France pour affronter l’Irlande, samedi (17h45), lors de la 2e journée du Tournoi des VI Nations, sera dévoilée jeudi. Mais l’on connaît déjà les quatorze joueurs assurés de ne pas être retenus, hors blessure. Le staff des Bleus a communiqué le nom des 14 joueurs libérés pour leurs clubs respectifs dans le cadre de la convention entre la FFF et la LNR. Si la présence dans cette liste des joueurs écartés de Mathieu Jalibert (Bordeaux), blessé, était attendue, la surprise vient de l’absence dans le groupe pour l'Irlande de Bernard Le Roux. Le Racingman paye probablement la titularisation attendue de Cameron Woki en deuxième ligne.

Quatre Rochelais non retenus

Parmi les autres joueurs écartés, on retrouve les Rochelais Paul Boudehent, Thomas Lavault, Dany Priso et Jules Favre. Coéquipiers de Le Roux au Racing, Ibrahim Diallo, Yoan Tanga et Donovan Taofifenua sont également présents dans cette liste. Tout comme Sekou Macalou (Stade Français), Léo Berdeu (LOU), Antoine Hastoy (Pau), Mathis Lebel (Toulouse) et Tani Vili (Clermont).

Pour son entrée en lice, le XV de France a dominé dimanche l’Italie (37-10) avec le bonus offensif. Un résultat permettant aux Bleus de prendre la tête du Tournoi des VI Nations devant l’Irlande qui a dominé le pays de Galles (29-7).